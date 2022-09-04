批陳時中「公廁偷窺片」無知當幽默　林奕華：他真的離人民好遙遠

▲陳時中「廁所三寶」宣傳片。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「廁所三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣。對此，國民黨立委林奕華批評，陳時中到底多無知，才把這件事情當成幽默？且更新免治馬桶初估起碼18億，又要找哪家小吃店或殷實商人，來包下採購？基本問題卻不解決，政策漏洞還一大堆，陳時中離人民好遙遠。

針對陳時中「廁所三寶」宣傳片，林奕華4日在臉書表示，對女性而言，在公共廁所這麼私密的場所被偷窺，會讓女性感到多麼不安和驚慌，這種騷擾，其實會讓女性朋友感受到人身威脅與惡夢連連，但出門在外難免有如廁需求，可能以後去上公廁時，都會東看西看擔心被偷窺，內心會有陰影。

林奕華批評，陳時中身為市長候選人，竟然會把女性切身之痛當成有趣的影片？到底是有多無知才會把這件事情當成幽默？

林奕華也提及，除了影片中偷窺問題很嚴重，這個政策要考量的，不是只有裝免治馬桶座而已，相關配套在哪裡？免治馬桶座的電從哪裡來？若是普通坐式馬桶，一般公共廁所根本沒有這樣的設計，需要重新拉線，而且公廁多半是蹲式馬桶，萬一要裝免治馬桶，等於整間打掉重蓋。

林奕華指出，以目前台北市列管廁所約2.3萬間，若每間廁所全面汰換成免治馬桶，以一間廁所更新8至10萬計算，初估起碼要18億以上，錢從哪裡來？這還沒有算後續的維修！要找哪個廠商施工呢？

林奕華諷刺，陳時中擔任衛福部長任內，快篩採購是找小吃店華麗變身生技公司，這次又要找哪一家「小吃店傳奇」或是「殷實商人」來包下這個免治馬桶採購案嗎？

「公廁問題，應該是先解決和提升整體公廁的清潔衛生品質還有味道！」林奕華說，陳時中花再多錢裝免治馬桶，但基本問題卻不解決，政策漏洞還一大堆，陳時中身為台北市市長候選人，真的離人民好遙遠。