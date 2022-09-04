估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

▲強颱持續北上，今日逐漸遠離台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」持續北上逐漸遠離台灣，暴風圈已脫離台灣陸地，中央氣象局解除陸上警報，預計今日深夜前後解除海上警報。今天下午到晚上整體降雨緩和，不過竹苗、台中、南投等山區仍有明顯雨勢，入夜後北台灣降雨也會慢慢停歇。

氣象局課長林秉煜表示，軒嵐諾目前位於台北東北東方350公里海面上，逐漸向北遠離，但颱風有點「繞進來」，北部及東北部海面仍被暴風圈籠罩，基隆北海岸、恆春半島等還是會有強風，沿海也要留意長浪。

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目前北台灣依舊受到颱風環流影響，降雨較為持續範圍也較廣，中南部及外島降雨情況較為局部，中南部山區受地形影響，降雨情況相對明顯。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

今天下午到晚上整體降雨緩和，不過竹苗、台中、南投山區的降雨量值仍高，中南部、南投、嘉義、高雄、屏東等的山區降雨也較為持續。今晚新竹及北部山區有局部零星降雨，南部降雨緩和，高屏受西南風影響有雨，北部入夜後雨勢也趨緩。

明後天受到西南風影響，南部地區將有雨，其他地區有午後雷雨，本週台灣位處低壓帶，天氣不穩且水氣較多，加上微弱東北風影響，週三到週日東半部有局部零星降雨，午後中南部有雷陣雨。

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