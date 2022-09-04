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社會 社會焦點 保障人權

五峰、尖石2日累雨上衝600毫米！大鹿林道中斷　1600戶停電中

記者陳凱力／新竹報導

「軒嵐諾」颱風上午再增強為強烈颱風，雖暴風圈僅稍觸陸，但外圍環流雲系仍為北部山區帶來豐沛雨水。新竹縣尖石、五峰山區近2日降雨量破表，其中五峰鳥嘴山累積雨量高達600毫米，山區落石、樹木倒塌頻傳，不只道路受阻，更有部分地區因樹木倒塌造成停電中。

▲停電、五峰、尖石2日累雨上衝600毫米！大鹿林道中斷　1600戶停電中。（圖／台電提供）

▲颱風「軒嵐諾」攪局，竹60線尖石鄉那羅區因樹木倒塌壓倒高壓電桿，造成錦屏村、義興村及秀巒村1600餘戶停電，目前已派員積極搶修中。（圖／台電提供，下同）

根據中央氣象局資料，從2日0時到今天上午10點，新竹五峰鳥嘴山累積雨量已達610毫米，尖石玉峰也達523毫米，超幾乎高達網站上最高300毫米淺紫色塊的2倍，五峰、尖石山區發生多處落石坍方，居民回家道路受阻，更有部分區域處於停電中。

▲五峰、尖石2日累雨上衝600毫米！大鹿林道中斷　1600戶停電中。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲▼2日至4日間，新竹縣山區尖石、五峰累積雨量超過300毫米，其中五峰鳥嘴山更達610毫米，幾乎是最高雨量淺紫色2倍。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲五峰、尖石2日累雨上衝600毫米！大鹿林道中斷　1600戶停電中。（圖／翻攝中央氣象局網站）

台電公司新竹分處表示，因颱風風雨影響山區土石鬆動，本（4）日10時許於竹60線尖石鄉那羅區因樹木倒塌壓倒高壓電桿，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、義興村及秀巒村等一帶停電，停電戶數1600餘戶，目前已派員積極搶修中。

而道路部分，通往觀霧國家森林遊樂區及雲山部落的大鹿林道沿線仍有多處樹木倒塌、落石致道路中段，其中3K、12K及16K處坍方情形較為嚴重。五峰鄉鄉道竹67線也傳出樹木傾倒，目前已經排除，靠近尖石鄉那羅部落的鄉道竹60線，樹木倒塌情形則在加緊排除中。

▲停電、五峰、尖石2日累雨上衝600毫米！大鹿林道中斷　1600戶停電中。（圖／台電提供）

▲台電人員目前正加緊搶修，爭取盡早恢復供電。

▲五峰、尖石2日累雨上衝600毫米！大鹿林道中斷　1600戶停電中。（圖／翻攝臉書桃山村周報）

▲網友拍下大鹿林道沿線道路受阻畫面，提醒用路人小心避開。。（圖／翻攝臉書桃山村周報）

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