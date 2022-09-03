　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021致敬城鄉魅力大賞頒獎　台南市獲頒11大獎項

▲內政部營建署2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部營建署2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部營建署3日在台北華山文化創意產業園區，舉辦2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，由內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一！

市長黃偉哲表示，台南市每年都積極爭取內政部城鎮風貌計畫經費補助，近年打造出新營鐵道地景公園、月津港水岸公園、大隆田生態文化園區、竹溪水岸園區等指標性案件獲獎頻仍，均獲得各公私領域的肯定。此外補助計畫還透過台南築角、綠社區培力等社區營造策略，讓小而美的社區角落可以在全市遍地開花。此次本市一舉囊括11大獎項，實為中央對台南景觀改造推動成果的肯定，希望未來中央也能繼續支持台南相關計畫的推動，讓中央與市府共同努力將台南變得更美，變得更好。

▲內政部營建署2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市都發局長莊德樑指出，2021致敬城鄉魅力大賞是內政部營建署針對各縣市政府106-110年辦理的「城鎮之心工程計畫」執行成效評比，逐一檢視各工程案及社區營造計畫施作成果，擇優評鑑各獎項，藉此激勵執行團隊也提高各計畫成果能見度。台南市在本次大賞中一舉囊括包括：「城鄉金讚賞」特優1座、優等2座，「城鄉魅力賞」特優2座、優等1座、佳作3座，「特別貢獻賞」2座，得獎數全國第一。

▲內政部營建署2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）
都發局說明，台南市「城鄉金讚賞」中獲獎三座，該獎項是針對評鑑年度「城鎮之心工程計畫」執行績效、「環境景觀總顧問計畫」輔導成效、「社區規劃師計畫」整體營造成果，台南市每一項指標皆取得獎項。在「城鄉魅力賞」中獲獎案件包括：新營鹽水雙星拱月計畫(都發局)、竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程(水利局)、大隆田生態文化園區(官田區公所)、後壁長短樹的秘境花園、柳營查畝營創生藝文基地、東區後甲新境。本次大賞亦針對長期投入城鄉再造相關領域的工作，有特殊貢獻、深遠影響或卓越成就者頒予「特別貢獻賞」，台南市一舉取得其中2座，分別為催生推動台南築角計畫，長期輔導執行的李坤昇建築師；及多年執行計畫屢獲國內外獎項肯定的都發局地景規劃工程科劉守禮科長，同時也是該項唯一公務人員獲獎。

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
控「陳時中廁所探頭」動作違法　黃珊珊：不是一句幽默可解釋
不斷更新／台南市也宣布了　各縣市明天停班課資訊一次看
豬仔求救被發現！剃光頭後關水牢「喝糞水維生」
日月潭國際萬人泳渡明日照常！全台活動停辦、延期一覽
交通異動懶人包！3公路晚間8點後封路　明天40船班停駛
不斷更新／台中市宣布明天正常上班上課　停班課懶人包一次看
不斷更新／宜蘭縣也宣布了！各縣市「停班課」懶人包一次看
不斷更新／彰化縣明天正常上班上課　各縣市「停班課」懶人包一次
不斷更新／高雄市宣布明天正常上班上課　停班課懶人包一次看
U15／日本遭沒收比賽　台灣無緣冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021致敬城鄉魅力大賞頒獎　台南市獲頒11大獎項

桃園區運動中心泳池整修...至今未開工　賴香伶：令市民失望

保柚來香聚　南檢與台南市府攜手反賄選

美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜

111年特種考試原住民族考試　典試委員姚立德巡視台東考區

深化區域災害防救能力　台東舉辦「災害防救區域治理」操演逼真

出任高雄眷村文化發展協會理事長　趙怡：為後代子孫留下尋根軌跡

台南勞工局職訓成果　展秀技藝展好物

雲林秋節應景烤肉趣　養雞協會大推優質國產雞肉

台東縣府創立「太平洋左岸台東咖啡」　首次品牌發表會

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

阿嬤塞零用錢給金孫❤️　不接受退錢反應超可愛

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

2021致敬城鄉魅力大賞頒獎　台南市獲頒11大獎項

桃園區運動中心泳池整修...至今未開工　賴香伶：令市民失望

保柚來香聚　南檢與台南市府攜手反賄選

美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜

111年特種考試原住民族考試　典試委員姚立德巡視台東考區

深化區域災害防救能力　台東舉辦「災害防救區域治理」操演逼真

出任高雄眷村文化發展協會理事長　趙怡：為後代子孫留下尋根軌跡

台南勞工局職訓成果　展秀技藝展好物

雲林秋節應景烤肉趣　養雞協會大推優質國產雞肉

台東縣府創立「太平洋左岸台東咖啡」　首次品牌發表會

《黃金》惡女雪琴突發文「撐不住了」　羅巧倫緊急打點滴嚇壞粉絲

《全明星》壯壯膝蓋動刀3次　「沒人要→女隊長」認：每天睡前哭

女星當小三下場慘！　正宮砸千萬佈局「讓她愛上假男友」

女同事幫牽線租房！單身妹竟「偷睡她老公」　啪啪完才知被騙了

不斷更新／軒嵐諾颱風最新停班課動態　台南市宣布：明天正常上班上課

軒嵐諾大亂海空交通　離島交通船明天40航次再停駛

黃珊珊控「陳時中廁所探頭」動作違法　開轟：不只是一句幽默可解釋

戴資穎結束連兩週日本賽事　愛心發文：謝謝總為我加油的你們

和室友同住…他「鼻孔長菜花」！醫見粉色肉團傻眼了

不斷更新／日月潭國際萬人泳渡明日照常！全台活動停辦、延期一覽

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

即／苗栗路樹倒塌　道路雙向中斷

籌到保證金！彰縣長有第3人登記

淨空老和尚圓寂荼毗大典安平周邊管制改道

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

台南消友會第7辦事處新任處長頒績優獎勵金

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台東2車對撞　造成3人受傷

新竹市6人參選市長　這區僅1人參選議員

台東4人衝浪「1人失蹤」　目睹同伴游不上岸

殉職員警告別式家屬哀盼榮典

完成土地點交要開發了！加碼投資43億　中友百貨彰化店將蓋25樓　

肉品市場鬧糾紛！豬農遭檢舉插隊　持鐵棍爆肢體衝突

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

2022新北嚴選45家美食名店

更多熱門

相關新聞

南檢與台南市府攜手反賄選

南檢與台南市府攜手反賄選

中秋佳節即將到來，麻豆區公所特於3日在麻豆代天府大型停車場，舉辦「保柚來香聚」2022麻豆文旦節農業產業文化活動，由在地柚農組成柚香市集，販售正宗麻豆文旦，吸引許多外地遊客前往購買。

台南勞工局職訓成果

台南勞工局職訓成果

台南安平四草大橋驚傳有人溺水

台南安平四草大橋驚傳有人溺水

台南勞局職場大小事

台南勞局職場大小事

台南越南男慘遭刺殺慘死

台南越南男慘遭刺殺慘死

關鍵字：

城鄉魅力大賞頒獎台南

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

郭婷筠住家隔壁飄惡臭　驚見發黑屍體

男星餐廳遭砍殺3刀「臉皮整片掉下來」！現場全是血

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

V熱戀Jennie躺床視角疑外洩　BLACKPINK Lisa私照也外流

記者爆料：Jennie整支手機遭駭了　「刻意重拍上傳」原因令人發毛

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面