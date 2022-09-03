2021致敬城鄉魅力大賞頒獎　台南市獲頒11大獎項

▲內政部營建署2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



內政部營建署3日在台北華山文化創意產業園區，舉辦2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，由內政部政務次長花敬群親臨頒獎，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一！



市長黃偉哲表示，台南市每年都積極爭取內政部城鎮風貌計畫經費補助，近年打造出新營鐵道地景公園、月津港水岸公園、大隆田生態文化園區、竹溪水岸園區等指標性案件獲獎頻仍，均獲得各公私領域的肯定。此外補助計畫還透過台南築角、綠社區培力等社區營造策略，讓小而美的社區角落可以在全市遍地開花。此次本市一舉囊括11大獎項，實為中央對台南景觀改造推動成果的肯定，希望未來中央也能繼續支持台南相關計畫的推動，讓中央與市府共同努力將台南變得更美，變得更好。



台南市都發局長莊德樑指出，2021致敬城鄉魅力大賞是內政部營建署針對各縣市政府106-110年辦理的「城鎮之心工程計畫」執行成效評比，逐一檢視各工程案及社區營造計畫施作成果，擇優評鑑各獎項，藉此激勵執行團隊也提高各計畫成果能見度。台南市在本次大賞中一舉囊括包括：「城鄉金讚賞」特優1座、優等2座，「城鄉魅力賞」特優2座、優等1座、佳作3座，「特別貢獻賞」2座，得獎數全國第一。



都發局說明，台南市「城鄉金讚賞」中獲獎三座，該獎項是針對評鑑年度「城鎮之心工程計畫」執行績效、「環境景觀總顧問計畫」輔導成效、「社區規劃師計畫」整體營造成果，台南市每一項指標皆取得獎項。在「城鄉魅力賞」中獲獎案件包括：新營鹽水雙星拱月計畫(都發局)、竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程(水利局)、大隆田生態文化園區(官田區公所)、後壁長短樹的秘境花園、柳營查畝營創生藝文基地、東區後甲新境。本次大賞亦針對長期投入城鄉再造相關領域的工作，有特殊貢獻、深遠影響或卓越成就者頒予「特別貢獻賞」，台南市一舉取得其中2座，分別為催生推動台南築角計畫，長期輔導執行的李坤昇建築師；及多年執行計畫屢獲國內外獎項肯定的都發局地景規劃工程科劉守禮科長，同時也是該項唯一公務人員獲獎。