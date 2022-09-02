為了花好市多2000元紅利金！他逛一趟刷破萬　網秒懂：正常

▲好市多總是有一股魔力。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者鄭文晴／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品豐富，總是讓人不知不覺就拿了一整車。就有一名會員表示，原本單純想把2千餘元的多利金用掉，沒想到結帳時要1萬多，讓他無奈直呼「我也不知道買什麼要花一萬多」。網友感同身受笑回，「進去都會失心瘋，我們都瞭解。」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文指出，原本只是想把好市多24XX元的多利金用掉而已，結果逛了一趟下來，不知不覺就拿了一整車，「誰知道結帳聽到美女收銀員對我說…先生總共是1萬XXXX。折扣多利金後再收你7XXX。」

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從原PO貼出的照片可見，推車內裝了餅乾、果汁、水果、飲料、肉品、衛生紙等商品，他笑嘆，「燒烤牛小排沒有買因為太大盒、要買的恐龍蛋也不見蹤影」，天氣熱多買了幾箱成人苦澀味氣泡水，無奈直呼「我也不知道買了什麼要花一萬多。」

網友看到後紛紛留言表示，「賺錢的目的就是花錢」、「進去都會失心瘋，我們都瞭解」、「建議不要推推車，不然都會發生滿載的恐怖事件」、「很正常啊，每次進去都是萬元起跳出來」、「所以我每次找我老公去逛好市多，他都說不要去」、「一切都是為了下次的多利金...」、「好深的套路。」