決定好市多退卡！他私曝「1人辦卡3人享用」　網戰翻了

▲原PO想退卡，打算用朋友的卡就好！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「跟朋友借卡也可進去！」一名網友透露，打算等好市多會員卡11月到期後就退卡，原因是價格沒便宜、加上不常逛。原PO接著私曝，因為現在會員可以電子綁定，「等於跟朋友借卡也可進去。」文章曝光後，也有人表示，「我用電子、信用卡給我弟、普卡給朋友，一人辦卡三人享用。」

一名網友在PTT表示，以前讀大學時，好市多有派業務來設點辦卡，當時原PO心動申辦，但一年下來根本沒逛幾次，因此後來選擇退卡。而第二次是因為前陣子iherb不能寄送台灣，因此原PO才重辦。

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如今原PO考慮11月到期後退卡，他後悔表示，「今年物價狂漲，好市多的東西鮮奶大漲，牛肉品質又普普，感覺也沒特別划算」，加上原PO私藏一招，「好市多可以綁電子、信用卡、會員卡，等於跟朋友借卡也可進去，思考後還是退了。」

文章曝光後，有網友也同感回應，「疫情以後很少去，就退卡了」、「很猶豫啊～牛肉漲價、鮮奶漲價，不知道還要買什麼」、「退就退了，不要想太多」、「賣場那麼多家，這家不行，就換別家」、「卡主要拿來加油，紅利折會費，不然真的東西越來越貴了」。

另有網友質疑，「結帳的時候不是會核對本人嗎」、「戴口罩一樣會核對，你只是運氣好沒被要求拉下來看而已，然後結帳找陌生人幫忙付款被抓包，一樣會被趕出去」、「你問題不是好市多品質，而是你用不到阿，然後規定要核對的，可以大聲討論奧步，也是台灣最美麗的風景」。

留言串中，有人則透露，「門口有LINE群阿姨在帶，一次50元，不用辦」、「戴口罩沒在核對，我用電子、信用卡給我弟、普卡給朋友，一人辦卡三人享用，舊的卡片還能入場用，結帳找人付款就好」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

