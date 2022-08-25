通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

▲盧姓通緝犯遭查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名盧姓男子（42歲）因案遭法院通緝，警方多次前往住家、租屋處查訪都無法掌握他的行蹤，21日下午5時許，盧男騎機車三貼載著妻兒外出購物時，心虛迴轉躲避查緝，反而遭員警認出身分，當場逮捕。警方調查，原來盧男最近3個月都躲在老婆娘家，深居簡出，所以才一直沒被警方查獲，可能因為躲太久都沒事，才大膽出門，卻因此被逮。

警方指出，盧姓男子是因為一起妨害性自主案件，遭橋頭地方法院發佈通緝，盧男遭通緝後為躲避警方查緝，陸續在鼓山、楠梓、梓官區等處租屋，居無定所。

▲盧男（右）騎機車被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於盧男時常更換居住所，警方多次查訪總是撲空，鄰居也說盧平常與鄰里鮮少互動，對他的狀況不甚了解。彌陀分駐所員警21日巡邏行經中正西路的巷弄時，恰巧見一對夫妻載著小朋友三貼騎乘機車，騎車的男子見警方車輛更刻意掉頭迴避，員警覺得有問題，立即上前將其攔下盤查。

盤查過程中只見騎車的盧男神色慌張，眼神閃爍不定，經查詢後確認就是警方尋找多日的通緝犯，他向警方表示，最近3個月都躲在老婆彌陀的娘家，很少出門，沒想到載著老婆小孩外出購物就被警方遇上，只能自認倒霉，警方在訊後將盧男送往法院歸案。