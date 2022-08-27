　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她突收「好市多2千元免費茶葉」　客服超保密！神展開：非詐騙包裹

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO收到匿名包裹，真相神展開！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼好像有點可怕？」一名女網友驚呼，近日好市多宅配一箱茶葉給她，但原PO根本沒訂貨，親友也沒人送禮，就連打給好市多客服，專員因個資法關係而無法告知寄貨人姓名，一度讓原PO毛炸了。對此，網友提醒可能是詐騙手法，結果結局神展開，並不是詐騙包裹。

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，最近收到好市多包裹，但原PO明明沒有下訂網購商品，打開後，發現是4盒金萱茶，讓原PO滿臉問號「有人收過好市多匿名寄給自己的包裹嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，原PO打去好市多客服詢問，無奈對方無法透露個資為由，讓PO更加匪夷所思。不僅如此，原PO也問了一圈親友們，根本也沒人送茶葉，讓她不禁驚呼「怎麼好像有點可怕？這金萱茶我到底該不該喝？」

實際查看好市多官網，該款茶葉一盒原價669元，目前則特價529元，等於購買4盒要花2116元。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲客服因個資法超保密，無法告知是誰寄的。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

底下網友也驚呼，「不用錢的最貴」、「前陣子好像很多起網購詐騙就是這樣，之後跟你收錢或是到貨付款直接收」、「怕喝完後，寄給你的對方向你收錢」、「退件啊」、「以下開放大家匿名寄各種食物家電給我」、「不敢收」、「有點可怕」。

結果真相神展開，答案並非詐騙包裹，而是原PO之前找代購，賣家替他人訂商品，卻搞烏龍填到原PO家的地址，「好市多打來...是那個寄給我的人填錯了，應該是之前幫忙買東西過的賣家，他要退貨，下週好市多會來收，幸好我還沒喝耶！」

▼原PO曝後續，原來是烏龍一場。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
Netflix將推廣告方案　最新價格遭提前爆料　
「學費退林智堅」害慘台大生！　法律系教授曝：今年當3成
艾成長眠地曝光「陪伴王瞳」！　爸媽帶骨灰項鍊回大馬
正妹遭囚禁摩鐵！簡訊「救救我」　警破門攻堅
防疫獎金「被追回」公文曝光！　醫護嘆：感覺很差
中油爆貪污！20年收賄4千萬　公務員小吃店收紅包被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好熱！全台19縣市飆高溫　本島唯獨「基隆較涼」氣象局曝原因

顏擇雅「學費退林智堅」害慘台大生！法律系教授曝：今年當3成

她突收「好市多2千元免費茶葉」　客服超保密！神展開：非詐騙包裹

男友撞爛賓士...路邊安慰超正女友！她下衣失蹤「正面照曝光」

防疫津貼被「追回」公文曝光！苦主嘆：不是大錢，但感覺很差

台南灣裡聖化堂　煮青草茶消暑活動起熱鬧開煮

男友愛搜刮旅館保險套！妹子傻眼「我們都無套」：他要做什麼？

台鐵台北車站大廳煙霧瀰漫　男子情緒激動「突拿滅火器狂噴」

S2O主辦稱「被陰了」要提告　文化部二度反擊：業者耽誤申請時間

這腹腰腿愛了！田徑正妹「川字腹肌」太驚人　IG美照全場啊嘶

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

梁文音離婚2年「還是相信愛情」　笑稱「怨恨對健康沒有好處」

好熱！全台19縣市飆高溫　本島唯獨「基隆較涼」氣象局曝原因

顏擇雅「學費退林智堅」害慘台大生！法律系教授曝：今年當3成

她突收「好市多2千元免費茶葉」　客服超保密！神展開：非詐騙包裹

男友撞爛賓士...路邊安慰超正女友！她下衣失蹤「正面照曝光」

防疫津貼被「追回」公文曝光！苦主嘆：不是大錢，但感覺很差

台南灣裡聖化堂　煮青草茶消暑活動起熱鬧開煮

男友愛搜刮旅館保險套！妹子傻眼「我們都無套」：他要做什麼？

台鐵台北車站大廳煙霧瀰漫　男子情緒激動「突拿滅火器狂噴」

S2O主辦稱「被陰了」要提告　文化部二度反擊：業者耽誤申請時間

這腹腰腿愛了！田徑正妹「川字腹肌」太驚人　IG美照全場啊嘶

只是炸魚柳！　她裹完粉轉頭見貓「驚嚇眼神」：為啥吃便便？

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

3萬英呎高空「機師突暈倒」緊急迫降大delay　只賠450元！乘客氣炸

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

好熱！全台19縣市飆高溫　本島唯獨「基隆較涼」氣象局曝原因

外資本周買賣超前10名揭曉　大砍台新金逾8.1萬張

爸嗆「養狗就丟掉」！他氣炸想把父母趕出家門：房子我買的

S2O主辦沒在怕法務局關切：歡迎來現場參加活動！　強硬不退票

中華女排五局大戰惜遭越南逆轉　無緣晉級亞洲盃4強

離奇！忘拿球具...他大路迴轉撞斷電桿　騎士迎面撞上慘掛彩

長髮妹直播薄紗洩ω曲線！　「放送2粒葡萄乾」網看呆

生活熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

郭台銘另一個身分曝光！陳文茜揭內幕：他不想忍耐了

男友愛買春沒事　她卻感染性病…網揪1疑點

嬸嬸帶她買內衣　在14人家庭群組聊：她很大X罩杯

鬼月氣氛變淡！網揭關鍵原因

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風可能生成「登陸台灣機率曝」

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰

田徑正妹「川字腹肌」太驚人　全場啊嘶

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

鬼門關2生肖別亂跑「上大夜班怎辦？」專家給答案

更多熱門

相關新聞

他投資4百萬搞詐騙　柬埔寨募人「直接被抓」

他投資4百萬搞詐騙　柬埔寨募人「直接被抓」

北市文山一分局接獲線報，有2名學生家長報案，自己的小孩為同學，剛滿18歲就要跑到柬埔寨打工，憂心小孩恐淪為豬仔，追查發現台灣3名男女涉嫌將2人送往柬埔寨，立刻循線逮捕3人，並順利讓2名小孩救回台灣。

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

專騙日本人！警破比特幣詐騙集團

專騙日本人！警破比特幣詐騙集團

5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警火速救人

5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警火速救人

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

關鍵字：

好市多詐騙包裹茶葉代購賣家

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面