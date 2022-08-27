她突收「好市多2千元免費茶葉」　客服超保密！神展開：非詐騙包裹

▲原PO收到匿名包裹，真相神展開！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼好像有點可怕？」一名女網友驚呼，近日好市多宅配一箱茶葉給她，但原PO根本沒訂貨，親友也沒人送禮，就連打給好市多客服，專員因個資法關係而無法告知寄貨人姓名，一度讓原PO毛炸了。對此，網友提醒可能是詐騙手法，結果結局神展開，並不是詐騙包裹。

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，最近收到好市多包裹，但原PO明明沒有下訂網購商品，打開後，發現是4盒金萱茶，讓原PO滿臉問號「有人收過好市多匿名寄給自己的包裹嗎？」

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事後，原PO打去好市多客服詢問，無奈對方無法透露個資為由，讓PO更加匪夷所思。不僅如此，原PO也問了一圈親友們，根本也沒人送茶葉，讓她不禁驚呼「怎麼好像有點可怕？這金萱茶我到底該不該喝？」

實際查看好市多官網，該款茶葉一盒原價669元，目前則特價529元，等於購買4盒要花2116元。

▲客服因個資法超保密，無法告知是誰寄的。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下網友也驚呼，「不用錢的最貴」、「前陣子好像很多起網購詐騙就是這樣，之後跟你收錢或是到貨付款直接收」、「怕喝完後，寄給你的對方向你收錢」、「退件啊」、「以下開放大家匿名寄各種食物家電給我」、「不敢收」、「有點可怕」。

結果真相神展開，答案並非詐騙包裹，而是原PO之前找代購，賣家替他人訂商品，卻搞烏龍填到原PO家的地址，「好市多打來...是那個寄給我的人填錯了，應該是之前幫忙買東西過的賣家，他要退貨，下週好市多會來收，幸好我還沒喝耶！」

▼原PO曝後續，原來是烏龍一場。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

