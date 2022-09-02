陳其邁「邪惡微笑」！鹹酥雞＋奶茶吸7萬人　下一步曝驚人數字

▲陳其邁2年的市長任期，幫高雄市打造了14座的國民運動中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府於27、28日在大遠百廣場舉辦2022全國鹹酥雞嘉年華，兩天狂吸7萬人次造訪。市長陳其邁還露出「邪惡」微笑，同時拍片宣傳要大家來吃鹹酥雞，不過吃完邪惡鹹酥雞之後，陳其邁又推出了一件事，就是要大家多運動，2年任期即將尾聲之際，全高雄市多了13座的國民運動中心，而第14座也拍板定案要蓋了。

高雄市長陳其邁重視優質運動環境，上任後積極打造高雄成為健康樂活城市，以設立平價運動中心為目標。高雄市政府運發局局長侯尊堯1日表示，日前市長已經拍板定案，將在路竹高中設置高雄第14座國民運動中心，任內從0到13+1，完善全民運動兼顧區域均衡。

▲陳其邁2年的市長任期，幫高雄市打造了14座的國民運動中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

侯尊堯指出，因為隨著高雄半導體S廊帶成形，路竹經濟發展帶動人口成長，市長要求局處同仁，應超前佈署增加北高雄的運動設施，盤點後擇定設置路竹運動中心，路竹將成為移居就業好所在，現在已經開始啟動相關規畫與籌備事宜，要讓市民朋友在健康上得到照顧。

談起高雄運動中心的設置過程，侯尊堯說陳其邁市長重視體育發展，上任以來陸啟動並挹注運動發展基金，提高選手補助獎勵，而設置運動中心是市長的重大施政政策，規劃13+1座運動中心，館內設備新穎舒適，同時以「一座一特色」原則，期許能讓市民朋友有一個平價、友善的休閒空間。

侯尊堯強調，從陳市長上任後，從韓市長任內的0座開始，趕進度達到13+1座，運動中心新增的速度也是六都第一，今年有7座營運、6座施工中，市府團隊齊心拚市政，排除萬難找尋場域與空間，希望能打造高雄成為全民運動城市。

▲陳其邁體驗戰繩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）