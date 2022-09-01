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社會 社會焦點 保障人權

高雄「4隻美鵝」結伴逛街！快車道急奔阻交通　先進警局拘留室

記者許展溢／高雄報導

好笑又好氣！高雄鳳山區鳳頂路與國泰路一段路口1日凌晨4時發生一起影響交通情事，警方獲報趕緊前往現場，發現竟是「4隻鵝」超做自己在馬路上大搖大擺的走，為避免鵝影響交通安全，協同消防隊先即時一同將鵝驅趕至一旁公園內，先帶回拘留室安置，等到上午動保處才來接走。

▲▼高雄「4隻美鵝」快車道跑起來…交通受阻　警帶回拘留室。（圖／讀者提供）

▲警方表示，鵝還在快車道上跑起來，看了超危險。（圖／讀者提供）

鳳山分局指出，成功派出所凌晨4時許，接獲民眾報案稱鳳山區鳳頂路與國泰路一段路口有交通障礙情事，到現場發現是警「4隻鵝」在馬路上逛街，為避免鵝又再度跑回路上造成危害，警方和消防隊及熱心民眾將4隻鵝先驅趕到路邊，再暫帶回所內的拘留室安置，並立即通報1999委由動保處及農業局依規定至所帶回。

▲▼高雄「4隻美鵝」快車道跑起來…交通受阻　警帶回拘留室。（圖／讀者提供）

▲▼熱心民眾看見這一幕也幫忙警消抓鵝。（圖／讀者提供）

▲▼高雄「4隻美鵝」快車道跑起來…交通受阻　警帶回拘留室。（圖／讀者提供）

現場目擊4隻鵝的警方說，鵝看起來很美，但很會啄人，且會一直追，甚至還在快車道上跑起來，實在超危險。警方說明，通報後，動保處上午已到派出所處理，做後續安置，目前未接獲有民眾報案稱自己家的鵝走失，但要呼籲飼養動物應注意其活動場地，以避免動物跑至道路發生危險，用路人亦應時時注意道路狀況，務必小心駕駛。

警方最後強調，提醒民眾若疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走，致妨害交通，是會依道路交通管理處罰條例，處以新台幣300至600元罰鍰。

▲▼高雄「4隻美鵝」快車道跑起來…交通受阻　警帶回拘留室。（圖／讀者提供）

▲4隻鵝目前已由高雄動保處帶回安置。（圖／讀者提供）

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