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超誇張！60cm「素還真」收藏高粱酒限量300瓶秒殺　霹靂網友全跪

▲霹靂布袋戲跟金門酒廠合作推出《素還真》 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲霹靂布袋戲跟金門酒廠合作推出《素還真》 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

霹靂首次結合白酒龍頭金門酒廠推出「霹靂素還真紀念酒」刀說異數版，以金酒極具代表性的58度金門高粱酒，結合霹靂首席男主角素還真，全台僅限量300組。1日開賣不到3分鐘全台霹靂門市及酒類限定通路均秒殺銷售一空，門市電話被霹靂迷打爆，引起眾多霹靂迷及網友敲碗高喊追加。

這款「霹靂素還真紀念酒」刀說異數版，酒瓶外藝品總高度高達60公分，精緻仿真還原素還真立體造型，以古銅色金屬感呈現，強調雕塑精緻的輪廓細節與樣貌，讓戲迷將高人氣第一男主角素還真藝品，與高保值58度金門高粱一次擁有，更讓資深霹靂戲迷聯想到「被鄧九五打中的老素金像，為了救紅葉夫人一定要買」，尚未開放預購前在網路上就話題十足。

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▲霹靂布袋戲跟金門酒廠合作推出《素還真》 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲霹靂布袋戲跟金門酒廠合作推出《素還真》 。（圖／記者林名揚翻攝）

此款「霹靂素還真紀念酒」刀說異數版每組超過一萬五千元，不過因為素還真藝品造型外觀及其精神價值吸引戲迷搶著收藏，全台僅限量300組供不應求，於預購開賣3分鐘秒殺完售，粉絲大喊數量太少收藏困難，霹靂官方社群及通路也紛紛出現眾多網友留言敲碗加碼開放銷售名額，表示「身為素粉也搶不到」、「秒殺也太誇張了吧?有人真的買到了嗎?」、「敲碗再加開！！」、甚至還有人說「這麼貴還可以秒殺？太扯」。

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