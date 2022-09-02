軒嵐諾發威！愛河小海豹、小企鵝全放颱風假了　9／5再上班

▲超人氣貼圖明星出沒高雄愛河灣。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府於愛河灣推出「聊療漂漂河」活動，將6大LINE人氣貼圖化身巨大充氣裝置藝術，成為療癒可愛的景致。不過受到中颱「軒嵐諾」影響，文化局宣布，全數裝置暫停展示，將視颱風動態，最早將於5日再次上工。

為呼應2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，市府首度集結6位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星作為活動大使，讓LINE聊天室中的虛擬角色立體化、巨大化，在愛河灣迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客。

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▲PP mini小小企鵝。（圖／記者許宥孺攝）

由超人氣貼圖「無所事事的小海豹」打頭陣，以一貫的軟爛姿態漂浮在愛河灣上，7月底首度曝光就造成大轟動。接著「PP mini小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「豆卡頻道」、喝珍奶的「貓爪抓」、游泳的「塔仔不正經」也陸續下水，成為高雄目前最熱門的打卡拍照景點。

不過，受到「軒嵐諾」中颱外圍環流影響，根據中央氣象局預報南部海域風力將有強陣風。文化局宣布，為確保聊療漂漂河全員安全，避免乘風破浪，目前6隻充氣裝置進行消氣、穩固平台等保全作業，9/2-9/4將再次去放颱風假，無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經、貓爪抓，全數裝置將暫停展示，並視颱風後續動態，期待儘早於9月5日再次上工和大家見面。

▲ㄇㄚˊ幾兔。（圖／記者許宥孺攝）

▲豆卡頻道。（圖／記者許宥孺攝）

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