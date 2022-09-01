卡車過去也聽不見！妙齡女20年電子耳損壞　輔大醫讓她再獲新聲

▲▼ 電子耳微創手術傷口小、無須剃髮，恢復期短，圖為個案術後兩週恢復照。 （圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

30歲的君君（化名）患有雙耳先天性聽損，10歲時於左耳植入電子耳，但經過20年的使用植入體在今年損壞，讓君君再次陷入無聲世界，「卡車從身旁開過去都聽不見」，經轉介至輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任卓筱芸門診，順利完成諮詢與手術，重新找回失去的聲音。

醫師卓筱芸說，人工電子耳是透過掛在耳殼上的語言處理器，將收到的聲音轉換為電流訊號，再經信號發射器傳送到由手術放置的耳內植入體，進而刺激聽神經纖維，使聽覺傳達至大腦。

▲輔大醫院耳鼻喉科主任卓筱芸分享微創電子耳手術的優點。

在門診做聽力檢查時，卓醫師發現君君是極重度聽損，是非常嚴重的聽力損失，就好比卡車從身旁開過去，君君可能也聽不見，也因無法使用言語溝通，問診過程特別採用筆談，讓君君能更清楚治療方針，經諮詢評估，卓筱芸決定將君君原先放置在左邊的電子耳取出，並於同一耳植入新機。

卓筱芸說，重置電子耳有幾項難處，首先是無法得知前人是如何開刀的，開刀習慣不同，植入體放置的位置也會不同。再者，手術中發現舊植入物被纖維組織和鈣化物質纏繞，需花更多心力處理。

卓筱芸特別分享，最擔心遇到耳蝸狹窄或鈣化，如果在移除舊電極時，沒有即時將新電極放入，則有可能因為耳蝸內塌陷，導致新電極只能部分植入，甚至無法再放入，造成手術失敗。好在手術相當成功，患者於術後隔天開機，立刻就能和外界溝通。

與過去的電子耳植入手術相比，現今的微創電子耳手術傷口小、無須剃髮、恢復期短，能讓病患迅速回歸正常生活。君君（化名）說，小時候開刀傷口蠻大的，有一部分是沒有辦法長頭髮的，現在開刀傷口小、恢復快，開頻也快，感到驚訝與感謝。

▲君君獻花感謝卓筱芸醫師。

輔大醫院院長王水深說，聲音為生命添加了色彩，感謝卓筱芸主任妙手回春，讓君君能聽到美麗的聲音。輔大醫院醫療副院長江福田說，有聲音的世界跟無聲世界是差很多的，我們很難體會，而電子耳的發明造福無數聽損的病人，輔大醫院的醫療團隊人員會繼續深耕，幫助更多病友。

▲輔大醫院為君君舉辦重獲新聲慶祝分享會。卓筱芸主任（左一）、君君（左二）、院長王水深（左三）、君君家屬（右三）、醫療副院長江福田（右二）、石台華修女（右一）