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產下女嬰！洗澡被燙傷「屁股整塊皮掉了」　媽哭：根本忘記放冷水

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社APP）

▲圖經過抽色處理，寶寶臀部燙傷脫皮，外觀幾乎呈現鮮紅色。（圖／翻攝爆料公社APP）

網搜小組／劉維榛報導

「小孩住院19天，而媽媽我也哭了19天！」一名媽咪心碎表示，在醫院產下女兒，隨後孩子就抱去嬰兒室，怎料不久後，小兒科醫師突然現身道歉，表示孩子洗澡被燙傷。無奈原PO染疫，只能透過照片看孩子，寶寶屁股皮膚幾乎整片脫落，而護理師還強調，「放完熱水有加冷水」，原PO則質疑「根本是忘記放冷水！」

一名網友在《爆料公社APP》轉貼一則心痛消息，一名確診媽媽痛訴，在5月產下寶貝女兒，「孩子僅在出生後看了幾眼就被護理師帶走了，而我也住進了隔離病房...原本是開心的報喜文，卻在出生後幾小時變調了。」

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媽媽緩緩道來，當時躺在床上，忍著產道撕裂傷劇烈疼痛，忽然一名小兒科醫師來訪，劈頭就向原PO道歉，接著表示孩子在嬰兒室洗澡時「燒燙傷」，讓原PO難以接受，「不敢相信照片的那個小孩是我女兒，嚴重到我心在淌血，還不斷確認腳上的腳環是不是我的名字？」

原PO追問原因，護理師卻只表示「放完熱水有加冷水。」對於這個答案，原PO則劃上一個大問號，「嚴重懷疑這個說法，女兒全身25%的深淺二度燒燙傷，過了三個月了色差還是很嚴重！這根本就是忘記放冷水（沒錯！就是這麼離譜）！」

揪心照片可見，寶寶左側臀部皮膚幾乎整片脫落，孩子因剛出生，原本是霧白且細嫩身軀，一夕間竟變成鮮紅色的可怕傷口，難以想像當時洗澡水多燙，導致寶寶嚴重燒燙傷，任誰都難以接受。

媽媽哭訴，「小孩因此住院19天，而媽媽我也哭了19天。雖然說坐月子不能哭，但被告知孩子有七天觀察期（危險期）後再怎麼堅強的我還是倒下了，產後憂鬱也因此更為嚴重。」

事後醫院的消極處理狀況，讓原PO深感二度傷害，「到現在連賠償意願都很低，覺得孩子現在沒事了，都醫好了？請問孩子會說話了嗎？他可以表達哪裡不舒服？汗腺有沒有受影響或是傷口哪裡隱隱作痛？25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩，我不懂院方為什麼可以這麼輕描淡寫的帶過？」

這3個月以來每分每秒，原PO都不知是如何熬過來的，甚至開始自責，「沒辦法放過自己，覺得是自己選擇去XX生產而苦了孩子，晚上還會不自覺的夢到女兒燙傷後的畫面，眼淚也不自覺的流出來。」

最後，原PO說服自己要努力振作，因此堅強喊話，「孩子，不要怕，媽媽會保護你也會幫你討一個公道，妳只要健健康康的長大就夠了。」

長達758字的血淚文曝光後，引發眾網友心疼痛罵，「燙傷成這樣真的無法接受」、「這太誇張了，我看了都難過的心痛想哭了，何況是媽媽」、「太扯了吧，就算賠償再多也實在無法原諒」、「好扯，要是我會很憤怒，吿到底」、「媽媽要加油，不要一直怪自己要堅強，這樣妳才能好好的替孩子討公道...願妳們順利」、「這種燙傷連大人都沒辦法承受吧」、「太誇張了！此文不能沉」、「天啊…這要有多痛，孩子還無法表達耶」。

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