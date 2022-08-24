牧場餵可愛動物疑手沒洗乾淨　台中2歲男童染菌狂拉血便

記者游瓊華／台中報導

暑假許多家長喜歡帶孩子到牧場玩耍、餵食可愛動物，但當心事後手沒洗乾淨，將病菌吃下肚！台中一名2歲陳姓男童日前與家人出遊返家後，隔日開始出現發燒、連續嘔吐腹瀉、拉血便，家長趕緊帶至童綜合醫院急診室就醫，由於男童曾被家人帶到牧場餵食牛、羊，醫師診斷男童為沙門氏桿菌感染造成腸胃炎，住院五天後康復出院。

▲跟家人到牧場餵食牛羊疑手沒洗乾淨，2歲男童染菌狂拉血便。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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▲童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧表示，沙門氏桿菌是兒童常見腸胃炎住院的原因。（圖／記者游瓊華翻攝）



童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧表示，推測這名男童可能因為餵食牛羊接觸牧草與動物後，手沒洗乾淨就拿取食物吃下肚，不慎把細菌也吃下肚，回家後隔日早上突然發燒到38.6度，出現上吐下瀉與大便出現血絲，活動力下降等情形，家人趕緊帶男童到童綜合醫院就醫，檢查確認為沙門氏桿菌感染造成腸胃炎，住院治療後完全退燒並腹瀉情況緩解，也恢復活潑好動的狀況即出院返家休養。

高佳慧也提到，最近天氣屢創高溫，光是7、8月門診就多出許多感染沙門氏桿菌的病童就醫，包括不小心生喝山泉水、喝了放在室溫超過4個小時牛奶、連洗澡刷牙漱口不小心喝下水等情況，造成感染、嚴重血便的情況都有。

高佳慧指出，沙門氏桿菌是兒童常見腸胃炎住院的原因，日常生活環境中的許多地方都有它的存在，例如地下水、山泉水、泥土、水族箱、動物身上，尤其是家禽類與雞蛋殼、各種易腐壞食物，都常見有沙門氏桿菌。若不慎吃進沒有煮熟或遭到細菌污染之食物與飲用水，都可能因此造成沙門氏桿菌感染引發腸胃炎，嚴重時還會出現腸穿孔腹膜炎、敗血症、骨關節炎與腦膜炎等的併發症。