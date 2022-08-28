國際智慧醫療高峰會中榮登場　陳適安：打造台灣第二座護國神山

▲台中榮總籌辦國際智慧醫療高峰會，院長陳適安（中）與團隊籌辦，國科會主委吳政忠（左）、衛福部長薛瑞元（右）到場參加。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

由台中榮總籌辦的「國際智慧醫療高峰會」於今（28）日舉行，衛福部長薛瑞元、國科會主委吳政忠皆到場，現場超過150位各界學者專家探討人工智慧醫療研究、資通訊科技醫療應用等主題。中榮院長陳適安表示，在國科會推動下，中榮是台灣數位醫療的召集人，希望與全台19家醫學中心一同把「醫療結合科技」打造台灣第二座護國神山。

陳適安表示，今日高峰會總共分成五大主題，提及內容相當多元，邀請各界150位重量級學者探討人工智慧醫療研究、資通訊科技醫療應用、遠距醫療發展、數據雲端等議題，展開全方位的對話。中榮副院長吳杰亮進一步說明，醫療跟資通訊結合，目標就是解決現今的問題，能產出新的「零距離醫療模式」，今日討論方向之一，就是如何用AI、雲端把各項技術連結，也期盼此項發展能讓偏鄉找到更好的醫療方案。

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▲現場邀請超過150位專家學者，討論智慧醫療等五大主題。（圖／記者許權毅拍攝）



今日五大主題包含「智慧重症AI照護診療系統成果」、「人工智慧深度學習方法建構高品質心肺復甦術教學即時回饋系統」、「X光攝影AI偵錯預警系統」、「AI輔助門診服務（皮膚科）」、「AI輔助門診服務（眼科）」等。高峰會以線上同步轉播方式，也邀請美、日國際學者發表專題，以掌握最新國際醫療發展脈動。

▲陳適安表示，醫療結合資通訊科技，期盼打造台灣第二座護國神山。（圖／記者許權毅拍攝）



陳適安表示，中榮致力發展智慧醫療、精準醫療、再生醫療、尖端醫療，在疫情衝擊下，肩負多項國科會國家型AI計畫，組成台灣智慧醫療聯盟，建立多中心的人工智慧醫療聯邦學習模式，以多中心國家隊伍的概念進行認證及商轉，並與國立陽明交通大學、國立中興大學、東海大學等院校研發機構合作；為持續尋覓數位醫療的創新，結合科技產業量能，全力發展智慧醫療。

▲國科會主委吳政忠（右二）到場參加。（圖／記者許權毅拍攝）



▲衛福部長薛瑞元到場參加。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼今日活動從上午8點一路到下午17點，由各界學者與國際專家進行討論。（圖／記者許權毅拍攝）