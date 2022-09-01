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台北國際評比排名再度下滑！蔣萬安：「柯規黃隨」不會解決問題

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長參選人蔣萬安今（1）日上午率12位青年代表騎乘YouBike，一同前往北市選委會登記參選。蔣表示，《經濟學人》2022全球宜居城市排名，台北比起去年更是掉了20名，排名跌到53名，這是值得警剔的一件事！無黨籍台北市長參選人黃珊珊是柯市長的副手，更應該要解釋清楚，如何避免「柯規黃隨」、重蹈覆轍。

蔣萬安表示，自己每周都會公佈政策，接下來也會持續端出牛肉，同時也希望黃珊珊可以清楚表態，跟柯文哲市長的市政方向有哪裡不同？蔣也指出，過去這幾年，台北市人口外流非常嚴重，過去8年流失了20萬，城市競爭力根據許多國際客觀指標，也都不斷下滑，六都市民滿意度台北市也都敬陪末座，這些都是客觀的事實。

蔣萬安今日登記參選，卻不見任何北市議員現身，蔣萬安說明，今天就是很單純的想法，邀請12位年輕人、象徵台北市12個行政區，大家一同結伴前行，一同見證登記參選的日子，也很高興他們對於公共事務十分有熱忱。蔣萬安也說，過去8年在立法院，都與黨籍議員有非常密切的合作，大家共同為台北市爭取相關福利、為市民爭取權益，所有的黨籍議員都是台北隊，接下來也將繼續與議員參選人合作，也會有許多可以合體造勢的場合，不管是抽簽、後援會陸續成立等，都會跟議員合體展現氣勢，大家一起贏得年底的選舉。

此外，針對陳時中稱高端疫苗還沒有做完3期，沒有辦法提供報告；蔣萬安直言，陳時中到現在還是沒有辦法說清楚，為什麼要把疫苗採購合約封存30年？說法反覆、謊話連篇，說一個謊，要更多謊言來圓，現在竟然要立委去找高端要疫苗採購相關資料，完全規避身為指揮官應負的責任，逃避國會監督。

「這當中到底有什麼不可告人的地方？到底為什麼要掩蓋真相？」蔣萬安抨擊，陳時中無論是對於民進黨強推《數位中介法》、箝制網路言論自由，或是對林智堅論文抄襲事件，都噤聲、不發一語，不敢表態、不問是非，「市民朋友沒有辦法接受這樣的市長」。

至於昨日陳時中登記參選，同台的高嘉瑜將手板舉反；以及民進黨台北市議員王世堅跑去與黃珊珊合照，讓外界質疑他們沒有很想支持陳時中？蔣萬安則回「我想陳時中應該是比較擔心」，但對自己來說，就是一步一腳印，且接下來將陸續會提出很多政見，持續了解市民朋友的心聲和需求，提出更符合市民期待的相關市政政策。

蔣萬安並強調，市民才是真正的主角，市長有責任解決大家遇到的困境，因此對於年輕父母生育、養育、教育、居住問題，自己提出了第一胎生育獎勵從2萬翻倍到4萬、雙倍幸福；第二胎只要符合入住社宅資格，不用抽籤直接入住並享租金八折，都得到年輕朋友很大迴響；昨天也公布了4位過去對台北市政非常熟悉、對台北市有極大的貢獻的4位副市長，他們在各個領域，不管是城市永續、環保、文化、醫療與健康城市，都有非常豐富的經驗，「我們就是一個堅實的團隊，一起打一場團體戰，大家都是台北隊，也歡迎所有市民加入我的行列！」

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

 

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