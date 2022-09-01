　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政正式提告！競辦怒嗆「雙鄭」：別把乾淨的水塘變成一灘污水

記者陳韻如／桃園報導

國民黨市長參選人張善政今（1）日正式登記參選，而對於桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指控他「抄襲又A錢」，他也決定不再隱忍，今下午委託律師陳麗玲及競辦發言人何元楷，前往桃園地檢署按鈴申告。對此，何元楷也表示，提告是要「以訟止謗、遏止歪風」，並呼籲不要把乾淨的水塘變成一灘污水，要求還給桃園一個乾淨的選風。

▲▼ 張善政委任律師對鄭文燦、鄭運鵬提告 。（圖／張善政競選總部提供）

▲張善政委任律師對鄭文燦、鄭運鵬提告。（圖／張善政競選總部提供）

張善政委託律師陳麗玲，並派競選辦公室發言人何元楷於今日下午前往桃園地檢署以《刑法》誹謗罪，及《選罷法》意圖使人不當選，向鄭文燦、鄭運鵬等人提告。

對此，何元楷受訪表示，這次張善政出面提告，是要「以訟止謗」，除了透過司法來捍衛清白外，更是要遏止選舉抹黑的歪風。何元楷強調，針對這次不實指控實在不可容忍，並呼籲要「以訟止謗、遏止歪風，不要把乾淨的水塘變成一灘污水，還給桃園一個乾淨的選風」。

另外，陳麗玲則表示，她受到張善政委託，以《刑法》的誹謗罪，及《公職人員選舉罷免法》第104條的意圖使人不當選罪，來告這些不實指控的人。而她也強，調未來將會繼續協助蒐集這些不實指控的證據，並配合網路警察，且將採取法律行動，來幫張善政討回公道，要回清白。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
陸警可能性提高！有機會達「颱風假」標準地區曝　越晚雨越猛
陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯文哲爆粗口：屁話連篇！他X的
快訊／永豐銀遭重罰1800萬！　總座停職三個月
快訊／逆轉女王！戴資穎擊退南韓好手　挺進8強
快訊／軒嵐諾強風「吹垮台中13樓鷹架」！　砸傷2人
跟進UNIQLO　無印良品9／15起不提供免費紙袋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

首度擊落陸空拍機！金門女戰神信心喊話：展現守護國土決心

中共「二十大」下月召開　陸委會：持續加大對台施壓作為

公布大巨蛋檔案？柯文哲嗆「他X的」　她曝「卡蛋」關鍵：別甩鍋陳時中

登記插曲！陳時中指無障礙坡道文明象徵　藍議員氣炸：你以後別走大門

陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯文哲爆粗口：屁話連篇！他X的

國民黨大咖相挺林姿妙參選　民進黨痛批：護航與雙重標準令人傻眼

金防部首次擊落侵擾無人機！陸委會：法治國家依法行政

8年任內最驕傲的事？　柯文哲笑了：我還活著！不簡單

謝國樑登記參選基隆市長　江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

蔣萬安騎YouBike進場登記　林楚茵批違法耍特權

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

首度擊落陸空拍機！金門女戰神信心喊話：展現守護國土決心

中共「二十大」下月召開　陸委會：持續加大對台施壓作為

公布大巨蛋檔案？柯文哲嗆「他X的」　她曝「卡蛋」關鍵：別甩鍋陳時中

登記插曲！陳時中指無障礙坡道文明象徵　藍議員氣炸：你以後別走大門

陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯文哲爆粗口：屁話連篇！他X的

國民黨大咖相挺林姿妙參選　民進黨痛批：護航與雙重標準令人傻眼

金防部首次擊落侵擾無人機！陸委會：法治國家依法行政

8年任內最驕傲的事？　柯文哲笑了：我還活著！不簡單

謝國樑登記參選基隆市長　江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

蔣萬安騎YouBike進場登記　林楚茵批違法耍特權

天氣沒辦法控制　羅力備戰引退賽：開始想像滿場

首度擊落陸空拍機！金門女戰神信心喊話：展現守護國土決心

蔣萬安「只有雙腳」　486先生出手捐款！網見金額笑了：真有情有義

大同副董王金來接任總經理　信心曝：已經準備好了

中共「二十大」下月召開　陸委會：持續加大對台施壓作為

咬爆專櫃唇膏！識貨金被眼神出賣　網見心虛臉笑翻：知道挑有牌的

污水處理廠輸送帶發現「半條人腿」　工人嚇壞：看起來像小嬰兒

公布大巨蛋檔案？柯文哲嗆「他X的」　她曝「卡蛋」關鍵：別甩鍋陳時中

「電視圈最強PT」減重15 公斤　喊話：想成為第2個吳宗憲

天花漏水不修！房東擺爛要租客「不爽就搬」　他提1大招反制

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

快訊／時代力量踢爆蔡適應台北大學博論涉抄襲

國民黨大選哪裡穩了？　他預測一縣市拿60％選票「輾壓民進黨」

40歲男車廂內吐痰「塗抹在扶手桿上」　污染環境！北捷開罰4500元

陳時中民調恐跌到比姚文智低？　他預言北市選情：大咖要來了

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

快訊／蔡英文下令有差　國軍擊落1架侵擾空拍機

數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了

遭控「抄襲又A錢」！張善政將對鄭文燦、鄭運鵬提告

博士論文被控抄襲　蔡適應：符合學術規範

幕後／宋楚瑜8月中已見陳時中　柯文哲拜訪「順其自然」

快訊／鄭寶清登記參選　民進黨：應予除名處分

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

快訊／謝和弦下午4：20登記參選！　拋「不裝乖」3政見

更多熱門

相關新聞

陳時中緩頰無障礙坡道是文明象徵　藍議員氣炸：你以後都別走大門！

陳時中緩頰無障礙坡道是文明象徵　藍議員氣炸：你以後都別走大門！

台北市長選戰開打，民進黨候選人陳時中31日赴北市選委會登記參選，遭台北市議員秦慧珠批評擋路口，「其他人只能走殘障通道覺得非常可恥悲哀」；陳時中1日受訪時緩頰，無障礙通道不是屈辱通道，而是社會文明進步的象徵，而此番言論也讓秦慧珠氣炸，她痛批，陳時中擺明喜歡耍官威，「煩請陳時中從今天起進到任何建築物都不要走大門，都改走無障礙坡道。」

陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯爆粗口

陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯爆粗口

國民黨大咖相挺林姿妙參選　民進黨痛批：護航與雙重標準令人傻眼

國民黨大咖相挺林姿妙參選　民進黨痛批：護航與雙重標準令人傻眼

即／台中13樓鷹架遭吹落砸傷2人

即／台中13樓鷹架遭吹落砸傷2人

謝國樑登記參選基隆市長　力挺18歲公民權

謝國樑登記參選基隆市長　力挺18歲公民權

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長2022桃園市影音

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面