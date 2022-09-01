張善政正式提告！競辦怒嗆「雙鄭」：別把乾淨的水塘變成一灘污水

記者陳韻如／桃園報導

國民黨市長參選人張善政今（1）日正式登記參選，而對於桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指控他「抄襲又A錢」，他也決定不再隱忍，今下午委託律師陳麗玲及競辦發言人何元楷，前往桃園地檢署按鈴申告。對此，何元楷也表示，提告是要「以訟止謗、遏止歪風」，並呼籲不要把乾淨的水塘變成一灘污水，要求還給桃園一個乾淨的選風。

▲張善政委任律師對鄭文燦、鄭運鵬提告。（圖／張善政競選總部提供）

張善政委託律師陳麗玲，並派競選辦公室發言人何元楷於今日下午前往桃園地檢署以《刑法》誹謗罪，及《選罷法》意圖使人不當選，向鄭文燦、鄭運鵬等人提告。

對此，何元楷受訪表示，這次張善政出面提告，是要「以訟止謗」，除了透過司法來捍衛清白外，更是要遏止選舉抹黑的歪風。何元楷強調，針對這次不實指控實在不可容忍，並呼籲要「以訟止謗、遏止歪風，不要把乾淨的水塘變成一灘污水，還給桃園一個乾淨的選風」。

另外，陳麗玲則表示，她受到張善政委託，以《刑法》的誹謗罪，及《公職人員選舉罷免法》第104條的意圖使人不當選罪，來告這些不實指控的人。而她也強，調未來將會繼續協助蒐集這些不實指控的證據，並配合網路警察，且將採取法律行動，來幫張善政討回公道，要回清白。