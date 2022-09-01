陪謝龍介登記參選！台灣基進發動「殺朱屠龍」抗議　喊出4大問

▲台灣基進台南黨部主委暨東區參選人李宗霖表示，他們提四大問抗議朱立倫、謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨主席朱立倫陪同謝龍介，1日上午前往台南市選委會正式登記參選台南市長，台灣基進台南黨部同時也前往選委會，展開「殺朱屠龍」的抗議行動，並喊道：「跪中跪共跪習帝，誅台誅心朱立倫！｣。

台灣基進台南黨部主委暨東區參選人李宗霖表示，「朱立倫一方面稱「友美」卻又「疑美」，並在中國發射飛彈派出戰機恐嚇台灣時，公然派遣夏立言去嗑頭輸誠！謝龍介更是不斷替中國打壓台灣的惡行開脫，直稱中共最會改革、最懂敦親睦鄰。為了保護台灣人民、避免鄉親遭賣台政治人物暗算，台灣基進要號召全民質問朱立倫及謝龍介四個問題，並要「朱龍」別學夏立言迴避落跑走小路，否則就是讓藍色選民看衰，淪為選舉笑話！

台南南區、安平參選人陳嘉伶說，台灣基進第一問：「請問朱立倫，夏立言到中國跟誰募款？募了多少錢？敢不敢公布？」在中國對台灣發動大規模軍演的同時，國民黨被叫去輸誠「募款」，請問國民黨的品格有窮到必須跟敵人討錢嗎？國民黨中央有事先跟各地參選人溝通嗎？全黨上下都知情且同意這件事嗎？

安南區參選人王明彥說，台灣基進第二問：「朱立倫派特使訪中，謝龍介大讚中國敦親睦鄰，請問中國國民黨是賣台專賣店嗎？」中國光是在今年8月，就對台灣發射11枚飛彈，出動將近800架飛機，165艘戰艦，逾越台海中線427次。朱立倫在這種時候派特使訪中，謝龍介還公開說這樣的中國是「與人為善、敦親睦鄰」，簡直是碰到中共膝蓋就軟！他質問謝龍介：「所謂「中國敦親睦鄰」的意思是用軍機飛彈交流嗎？」拿人家錢選上市長議員之後，效忠的是你們口口聲聲要捍衛的中華民國，還是中華人民共和國？

永康區參選人吳依潔說，台灣基進第三問：「林姿妙涉貪、張善政抄襲、謝龍介懶惰缺席議會，朱立倫還要挺嗎？」中國國民黨推出這款品質的市長候選人，是黨內沒人了嗎？還是看不起選民？還是這就是反應出國民黨的品格和價值？我們幫台南市民請問朱立倫，像謝龍介這樣懶惰的人，你挺嗎？你要我們市民挺嗎？

大北門區參選人黃建昌說，台灣基進第四問：「如果謝龍介有能力，為什麼國民黨主席朱立倫拒絕遞補他擔任不分區立委？還是朱立倫擔心謝龍介到立法院繼續缺席？」謝龍介從過去就不是稱職議員，怠惰議事，質詢當表演，甚至根本不出席。請問鄉親，你們會選一個都不來上課、考試不及格，又說謊連篇的人當班長嗎？若放任這款通外敵的內賊作亂鄉里，必然禍國殃民。給你四年，台南鄉親要倒楣四十年！

最後，台灣基進台南黨部要對選民大聲宣告，「國民黨不倒，台灣就不保」！千萬別讓中國代理人入侵鄉里，一定把這些在地方議會中賣台通敵的議員統統換掉！

國民黨主席朱立倫1日上午陪同台南市長參選人謝龍介登記參選，台灣基進黨在一旁抗議「國民黨不倒，台灣不會好」，對此朱立倫指出，在野黨應是監督執政黨，現在反變成執政黨側翼打手，令人遺憾。