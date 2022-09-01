「最美里長候選人」陳紫渝登記了！　地方媽媽急了：狂收身分證

4

▲▼陳紫渝今登記參選 。（圖／永福里陳紫渝）

記者邱晟軒／綜合報導

年底九合一大選逐漸逼近，有意投入選戰的參選人積極備戰。有著高顏值、被封為「最美里長參選人」陳紫渝今（1日）上午也正式登記參選新北市永和區永福里長，照片曝光後立刻吸引眾多網友按讚，留言嗨喊「還沒開始就贏了！」

23歲的陳紫渝今天上午在臉書PO出2張照片，表示自己已經順利完成登記手續，希望一切順利。她不忘對區公所每一位工作人員致謝「大家辛苦了」，文末更直言「年輕肯做，正式開跑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片一貼出，立刻吸引逾5千人按讚，大批粉絲湧入留言鼓勵「全力支持紫渝」、「祝福里長高票當選」、「不要登記結婚就好了」、「紫瑜紫瑜得第一」、「還沒開始就贏了」、「里長好」。

不過，還有許多網友開玩笑表示「我也準備好跟里長登記了」、「比較希望可以跟妳一起去戶政事務所登記」、「什麼時候換我們一起去登記」、「沒看過那麼正的里長」、「不是已經當選了嗎？」、「我配偶欄也準備好了」、「我在戶政事務所等妳里長幾點到」、「地方媽媽已經開始收老公的身分證了」。

▲陳紫渝和粉絲合影。（圖／記者陳雕文攝）

陳紫渝日前向本站透露參選理念，她強調，大家的鼓勵讓她更想做一件事，就是「盡力讓永福里更好！」目前提的政見大方向有三點：第一，改善交通，由於鄰近永福橋的巷子經常發生車禍，若我有幸當選，將爭取增設交通號誌、改變停車格位置等；第二，由於永福里內長輩居多，因此希望透過設立社區健康站，提供長者量血壓等服務；第三，環境清潔，改善道路、水溝積水及蚊蟲問題。

►台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」



►史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶