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登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

▲台南市議員參選人李啟維，31日在服務處家教會冬聰懍牧師祝禱，支持者陪同下，前往228公園和市長黨籍議員會合，一同前往選委會登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員參選人李啟維，31日在服務處家教會冬聰懍牧師祝禱，支持者陪同下，前往228公園和市長黨籍議員會合，一同前往選委會登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員參選人李啟維，31日在服務處家教會冬聰懍牧師祝禱，支持者陪同下，前往228公園和市長黨籍議員會合，一同前往選委會登記，現場聲勢浩大當選口不絕於耳號響徹雲霄，大家對民進黨年底3合1選舉充滿信心！

李啟維議員表示，很感謝四年前大家給他機會，讓他有幸當選議員為大家服務為地方發展打拼，四年來他秉持父親李前議員熱愛鄉土疼惜弱勢精神，戰戰兢兢一步一腳印服務人群監督市政，若再獲支持連任，一定服務加倍回報大家！

李啟維表示，南區安平區的合併有利於台南朝海洋城市發展，因為從安平觀夕平台到黃金海岸，綿延海岸線條件得天獨厚，加上周邊土地幅員遼闊，如果透過都市計畫通盤檢討，不但可以帶動地方發展，更可讓台南成為國際海洋城市，重回台灣建城400前榮耀，如果連任他將會持續在議會推動此一政策。

▲台南市議員參選人李啟維，31日在服務處家教會冬聰懍牧師祝禱，支持者陪同下，前往228公園和市長黨籍議員會合，一同前往選委會登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說住大樓的人，大部分是薪水階級，政府不能再增加他們額外負擔，例如大樓垃圾沒有委託民間事業廢棄物公司清運，就要花錢增加人力，環保局為何不推動省錢省時子母車垃圾清運？還有較早蓋的大樓因為當時沒有污水幹管可以接，只好在大樓地下室做化糞池機械排水，造成大樓環保問題和增加支出，近來政府大力推動透天污水接管，應把大樓改管比照補助才合理，也有助於提高接管率，還有大樓自用住宅有別於營業場合，公安消安檢查應由政府補助或消防局檢查。

李啟維說，他在議會延續父親李前議員爭取的地方建設，建平8街國平路以西、華平路望月橋北端即將拓寬、和緯路通往安北路即將完成、永華路跨港大橋正在發包中，委外經營的安平像欣樓文創即將開幕，加上五星級飯店持續開幕，民間投資興建的遊艇帆船碼頭如火如荼展開，他將持續推動利用這些優良設施發展藍色公路離島旅遊，讓台南更具海洋城市魅力！

▲台南市議員參選人李啟維，31日在服務處家教會冬聰懍牧師祝禱，支持者陪同下，前往228公園和市長黨籍議員會合，一同前往選委會登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

還有他們長期關注的流浪狗造成的社會問題，雖然他在議會爭取之下，結紮經費每年從600萬增加到1000萬，但是流浪動物問題仍然嚴重，他將持續在議會督促政府全面動起來，和民間通力合作多管齊下，儘速解決流浪動物對社會的困擾。

▲台南市議員參選人李啟維，31日在服務處家教會冬聰懍牧師祝禱，支持者陪同下，前往228公園和市長黨籍議員會合，一同前往選委會登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李議員也認為政府應以身作則行政改革，台南市行政區應隨著選區合併調整瘦身，提高效率開源節流，增加老人健保和弱勢補助，希望大家全力支持他栽培連任，他絕對會努力加倍，也絕對不會讓大家失望！

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