朱立倫力挺站台！　謝龍介、蔡宗豪攜手登記參選「留給青年一席」

▲台南市長參選人謝龍介，親自帶著中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，在國民黨主席朱立倫陪同下，一起登記參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底九合一選舉8月29日至9月2日辦理參選登記，1日上午台南市長參選人謝龍介，親自帶著中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，在國民黨主席朱立倫陪同下，一起登記參選，盼留給青年一席，朱立倫特南下力挺站台，力拼翻轉台南。

「市長支持謝龍介，議員牽成蔡宗豪。」，謝龍介、蔡宗豪2人一早從謝龍介海安路服務處出發，車隊掃街一路拜票抵達台南市選委會，國民黨主席朱立倫到場陪同登記參選，支持者在選委會前高喊「凍蒜」，場面熱烈。

朱立倫表示，民主社會就是要政黨輪替，謝龍介當選代表了台灣的民主，台南市民對民主的貢獻，此外，台南在六都當中對老人、小孩的照顧等所有福利，以及台南的建設、債務、交通都輸別人很多，這都需要改變，謝龍介當選就是改變台南市的未來。

謝龍介表示，30年來台南一黨執政，尤其合併後的台南市，曾文溪北人人怨聲載道，台南需要改變，民主可貴就是輪替，盼台南市民給他4年，他讓大家懷念40年。

過去謝龍介在中西區、北區擔任議員服務20年，最近一屆更以23893票拿下當屆台南市議員選舉最高票，擁有在地高支持度，1日他帶著蔡宗豪一起登記參選表示，蔡宗豪大學就投身公益，請大家用選票來支持年輕人「留給青年一席」，蔡宗豪也允諾未來一定會堅持傳承謝龍介正義與清廉的價值，盼中西區、北區鄉親給青年一個機會。

蔡宗豪今年26歲，曾擔任前台北市議員羅智強助理，今登記提出12項政見，「首要政見」促設青年局，幫助青年就業創業，「長輩政見」將爭取65歲以上健保費全額補助、重陽敬老金比照其他五都提高至1500元，「學幼童政見」為提高0至6歲生育及托育補助、普設公幼、國中小營養午餐免費及推動校園音樂教育多元化，「弱勢族群政見」為督促政府提供保險、補助等資源保障。其他各類「民生政見」包括強化台南治安補足警力、優化地方產業增加就業機會、督促穩定民生物房價、改善假日鬧區交通及增進公共運輸環境品質、整治疏通排水系統。