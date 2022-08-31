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曾之婕率「戰車隊」登記參選　台南東區唯一女性無黨參選人

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，在父親曾順良、胞弟曾信凱及「良友會」、「同心婦女會」、「青年軍團」、「婕婕後援會」重量級幹部陪同下完成登記，展現團隊氣勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，在父親曾順良、胞弟曾信凱及「良友會」、「同心婦女會」、「青年軍團」、「婕婕後援會」重量級幹部陪同下完成登記，展現團隊氣勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區市議員參選人曾之婕，8月31日下午3時30分，在父親曾順良、胞弟曾信凱及「良友會」、「同心婦女會」、「青年軍團」、「婕婕後援會」重量級幹部陪同下，向台南市選舉委員會完成登記，展現團隊氣勢，並正式向支持者宣布，成為東區以無黨籍參選的參選人。

曾之婕與陪同登記的前副議長曾順良、現任議員曾信凱等一行人，搭乘8部「戰車隊」，浩浩蕩蕩前往台南市選委會，宣示「選戰上路、之婕領先」，競選服務處派出專人指揮交通，讓車隊有序行駛不影響沿路交通路況，「戰車隊」兩側都貼有「婕出新東區、東區好婕出」的競選精神標語，所有陪同者胸前也貼上「之婕加油」的標誌，相當醒目。

抵達選委會後，曾信凱青年軍團、同心婦女會、婕婕後援會眾多支持者已在現場整隊，顯現團隊的氣勢，隨後曾之婕在父母親、胞弟等眾人簇擁下，進入選委會，並備妥參選證件，在3時30分吉時登記，正式宣布以無黨籍投入年底東區市議員選戰。

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，在父親曾順良、胞弟曾信凱及「良友會」、「同心婦女會」、「青年軍團」、「婕婕後援會」重量級幹部陪同下完成登記，展現團隊氣勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陪同曾之婕登記參選的重量級人士，除了前副議長曾順良、現任議員胞弟曾信凱以外，還有良友會會長許志成、榮譽會長林子雲、吳志祥、副會長陳軍旭、黎聖文、林琛富、葉國書、同心婦女會會長王姝文、榮譽會長吳瓊鈺、曾信凱青年軍團榮譽團長邵敏恒、選委會現場則有曾信凱青年軍團團長王愷均、婕婕後援會副執行長劉育忻，還有美女軍團由後援會副執行長紀君君率領，聲勢相當浩大。

曾之婕正式登記成為候選人後，4時返回服務處，向大批支持者報告，一起感受正式進入選戰的氛圍，曾之婕也揭示他的五大政見主軸，包括「兒童教育福利」、「青年就業創業福利」、「銀髮族福利」、「美化東區最宜居」、及「促進在地繁榮」，希望將他在國外留學的經驗，打造「婕出新東區」。

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