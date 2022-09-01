鳥類紙雕大師王楨文慨捐600萬元作品　參山處計畫巡迴全國展出

▲國際紙雕大師王楨文的作品「灰面鵟鷲」，價格自25萬元起跳。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

國際野鳥藝術家、國際紙雕大師王楨文，31日將40餘幅野鳥生態剪紙作品捐贈給參山國家風景區管理處，價值超過600萬，希望結合生態保育與紙雕藝術、協助推廣疫後生態旅遊；參山處計畫將這批國際級鳥類紙雕作品巡迴全國各遊客中心展出，並出版相關文宣加以推廣。

參山處昨天特別舉辦捐贈暨頒發感謝狀儀式，致贈台灣觀光大使「喔熊」玩偶與「鏤月裁雲」感謝牌給王楨文，包括受天宮主委陳登岳、南投縣名間觀光發展協會理事長謝明璟、書法名家謝坤山與在地人士10餘人都到場見證。

▲國際紙雕大師王楨文（中）捐贈參山處價值逾600萬的紙雕作品。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處長曹忠猷表示，王楨文投入鳥類紙雕藝術創作及剪紙藝術教學20多年，並長期參與「鷹揚八卦」灰面鵟鷹生態教育活動；其栩栩如生的鳥類紙雕生態作品普受國際肯定：如「反嘴鴴Avocet」獲英國皇家鳥會永久典藏，總統府也曾訂製「水雉」贈予黑猩猩保育專家珍古德博士，還有許多作品在加拿大、紐西蘭、英國等地展出；本次捐贈作品中的「灰面鵟鷲」紙雕，市價就從25萬元起跳。

王楨文透露，最近剛售出一幅10萬元作品，但他覺得將作品捐贈出來更具意義，相信參山處會好好保存運用予以發揚光大，且今後由於身體因素，創作可能減少；不過與會人士都鼓勵他繼續創作傳承國寶級的紙雕藝術，曹忠猷更對王楨文慷慨義舉感到榮耀與感謝，並表示未來一定好好結合生態旅遊，配合活動展出或不定期舉辦特展，讓更多人看到這些創作。