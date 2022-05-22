研究「監測野鳥種類」防禽流感！特生中心：無直接證據引大規模感染

▲鴨場確診禽流感進行撲殺畫面。（圖／屏東縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

國外近來禽流感疫情頻傳，台灣也曾有大規模禽流感疫情，台灣科技媒體中心邀請專家解析，同意監測禽流感時，擴大監測台灣野鳥的種類，以及加強查緝走私的野鳥與家禽，有助於台灣防範禽流感。農委會特有生研究保育中心表示，目前並無由野鳥引起家禽大規模感染的直接證據。

國際期刊《公共科學圖書館：病原體》日前發布最新研究，分析禽流感病毒十多年來演變，發現一個依賴不同鳥類宿主的複雜傳播網絡，表示透過監測更多種鳥類、野鳥攜帶禽流感病毒的狀況，有助於提前防治禽流感傳播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所教授趙黛瑜指出，從1996至1997年在廣東及香港出現高病原性禽流感病毒H5N1後，病毒就一直透過野鴨、野天鵝等雁形目野鳥在全世界擴散、傳播，但原本只侷限在H5N1病毒亞型的狀況在2014年後有重大的改變，因1996年的廣東禽流感病毒株（1996GsGd ）的演化株分支2.3.4.4，易與其它低病原禽流感病毒進行基因重組，2.3.4.4分支與2.3.4.4的重組病毒在全球發生許多禽傳人致死的案例，包括在中國傳播的H5N6及在俄羅斯傳播的H5N8等。

台灣大學獸醫學系名譽教授王金和說，台灣狀況和國外略有不同，歐美家禽發生高致病性的H5病毒，大多是候鳥長途攜帶病毒再傳給家禽，之後病毒即被撲滅，但禽流感病毒侵入台灣後，就存在家禽養殖場，形成一種地方病，即本土病毒株在各飼養的雞、鴨、鵝場一直不斷的循環。

王金和提醒，這份研究提出候鳥、野鳥及家禽的傳播網絡很重要，台灣家禽發生禽流感可能與共居的野鳥有關，應加強野鳥的監測，防範台灣爆發禽流感。

特生中心助理研究員林大利提到，台北市野鳥學會長期與防檢局合作，監測野鳥中的禽流感病毒狀況，整體目前並無由野鳥引起家禽大規模感染的直接證據，在6萬餘件樣本中，野鳥檢出率僅有0.76%，且皆為低病原性的病毒，但病毒多樣性高，目前已發現45種亞型。

林大利最後強調，查緝走私的野鳥和家禽是一大重點，也是突破潛在黑數的重要關鍵，防治野鳥帶來的禽流感，除監測病毒傳入狀況、加強管理度冬候鳥熱點的周邊禽場以外，防治禽鳥的走私也是正在執行中的計畫。