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新楊平社大「折折稱奇學紙雕」班　22歲青年講師林雋曄傳授技法

▲新楊平社大開設「折折稱奇學紙雕」，少年講師林雋曄傳授必學技法。（圖／楊慧青提供）

▲年輕有型的林雋曄，無私自通創作出各種精美的3D立體紙雕。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

4歲那年拿著剪刀，無私自通「玩」起剪紙遊戲後，自此沈浸於立體紙雕藝術18年的林雋曄，從不丹剪到台灣，從一所所小學展覽教學，剪入復興區山地孩子的心，也剪向老人院呈現溫暖關懷，應桃園「新楊平社區大學」邀請，9月初將於新楊平秋季班開設「折折稱奇學紙雕」課程，成為全台社區大學最年輕的講師。

▲新楊平社大開設「折折稱奇學紙雕」，少年講師林雋曄傳授必學技法。（圖／楊慧青提供）

年輕有型的林雋曄在4歲那年拿著剪刀，無私自通「玩」起剪紙遊戲。媽媽鄒文玉發現，小小雋曄只要給他一把剪刀、幾張紙，他就可以專注而安靜好幾個小時，剪出來的作品，極具創造力，格外生動。

鄒文玉發現生肖屬龍的兒子，尤其喜歡剪龍，可以無私自通創作出各種精美的3D立體紙雕，早期多以各種龍的造型為創作主題，剪出來的立體紙雕，造型生動，相當吸睛，而且創作時完全不打草稿，完全憑藉感覺將腦海中的靈感付諸於紙張，因此，他的每個作品都不一樣，有自己專屬的靈魂，也展現他天馬行空的想像力。

有一回，鄒文玉到不丹旅遊，赫然發現不丹到處都可看到龍的圖騰，而且圖騰和兒子剪的紙雕高度相似，在善因緣促成下，數年前帶著兒子到不丹舉行『3D立體剪紙創作展』。林雋曄說，他的立體剪紙創作不用畫草圖，只要「順著紙的意思」就可。

▲新楊平社大開設「折折稱奇學紙雕」，少年講師林雋曄傳授必學技法。（圖／楊慧青提供）

新楊平社區大學秋季班，邀請林雋曄於9月初開設「折折稱奇學紙雕」的課程，透過紙雕藝術培養多元思考的創作能力，歡迎親子報名。

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