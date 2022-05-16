台灣野鳥保育協會第7屆理事長交接　姜榮寬走馬上任

▲台灣野鳥保育協會第7屆理事長姜榮寬，走馬上任接篆視事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣野鳥保育協會召開第7屆第1次理監事會議，選舉產生新任理事長姜榮寬，副理事長蔡秋雄及陳炳煌，常務監事許建忠，姜榮寬理事長任命李昱宏為秘書長、文蓓蓓為副秘書長、陳俐及陳文振為執行秘書。

姜榮寬理事長發表就任感言指出，將以任重道遠為主題勉勵台鳥核心成員，齊心向前為台灣的鳥類生態保育工作盡心盡力。

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姜榮寬理事長表示，第7屆的主要目標有四項：一是教育化。二是國際化。三是企業化。四是成立相關委員會（教育委員會、財務委員會、活動委員會、專案開發委員會、會員服務委員會），藉此深耕生態教育並擴大與社會及國際的接觸層面。

副理事長蔡秋雄表示，期許協會以百折不撓的精神賡續辦理各項計劃，積極推廣野鳥保育行動，進而走向國際舞台，嶄露頭角發光發熱：另一位副理事長陳炳煌也鼓勵新理監事團隊鍥而不捨，以成為鳥類生態保育先鋒為職志。

新任秘書長李昱宏指出，台灣野鳥保育協會的新團隊建置完成，團隊成員皆已就戰鬥位置，新會所已遷至台北市長安東路1段42號，也歡迎各界先進不吝賜教共同為鳥類生態保育貢獻心力，更歡迎大家加入台灣野鳥保育協會共同成長一起翱翔。

根據瞭解，台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬，副理事長蔡秋雄、理事：王國衍、黃蜀婷和秘書長李昱宏、活動委會委員林茂男等6人，也都是台南市生態保育學會的會員，2個野鳥生態保育團體的結合，也在野鳥生態保育界傳為佳話。