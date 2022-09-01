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讓台北變巴黎！黃珊珊曝7大政見　蓋橋建「光鏈大道」、拆花博爭艷館

▲▼黃珊珊政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊政見發表會 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日進行首場政見發表會，主題為「首都進化雙軸線」，以台北市長柯文哲現有的東、西區門戶計畫為基礎，並延伸出「縱軸南北串連」等7項計畫，新蓋陸橋打造「光鏈大道」、將花博爭艷館拆除改建「台北未來館」，以及改造忠孝東路漫步道，將台北市打造成法國巴黎「15分鐘城市」。

黃珊珊1日上午舉辦「首都進化雙軸線」首場政見發表記者會，提出了七大計畫。雙軸線為東、西區門戶計畫為基礎，延伸出河岸雙星ROD「艋大大計畫」、忠孝東路漫步道；南北的部分則是在既有的心雙連線形公園為基礎，以TOD（大眾運輸導向發展）概念，再延伸往北的「光鏈大道」，另創建「台北亞運主題公園」，往南則有「城南羅斯福計畫」及「南方公園計畫」，並將再打造出一座首都中央公園「大圓山計畫」。

▲▼黃珊珊政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

關於「河岸雙星ROD艋大大計畫」，是以西區門戶計畫為基礎，將計畫再延伸淡水河岸，以ROD（河岸導向都市再發展策略）為主，推動艋舺、大稻埕、大龍峒再生，讓台北市最早發展的河域沿岸，從老地貌找到新思維，創建新的區域生命力。

至於忠孝東路漫步道，黃珊珊表示，忠孝東路為台北市主幹道之一，一直到7段可見台北流行音樂中心，現在已將1至3段人行道更新完畢、寬度變寬，希望未來從忠孝東路7段往回做到4、5段，沿線串連華山藝文特區、三創、東區頂好商圈、大巨蛋、信義商圈、北流，最後到南港車站，打造舒適的步行環境與自行車道。

黃珊珊指出，這項計畫取經法國巴黎「15分鐘城市」，也就是15分鐘內以散步或騎自行車就可以連結到購物中心、公園、上班地點、學校等生活端點，得以減少都市的空氣汙染及通勤壓力，也為台北市環境永續、減少碳排跨進一步，讓忠孝東路成為白天上班上課路、晚上回家散步好地方，像是巴黎香榭大道一樣成為觀光重鎮。

▲▼黃珊珊政見發表會「首都進化雙軸線」。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊政見發表會「首都進化雙軸線」。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

在南北軸線上，黃珊珊提出新建「光鏈大道」，柯市府目前改造台北車站往心中山路段，而黃珊珊則會以TOD（大眾運輸導向發展）思維，在往北的捷運沿線一直到關渡捷運站，沿線建構台北綠廊帶，包括建置陸橋橫跨基隆河，連結圓山、劍潭站，更要活化各捷運站場站，將周邊區域及捷運站體的水泥圍牆改造，以綠地空間及商家，重新讓捷運沿線成為閃耀的「光鏈大道」。

北市府目前已申辦2038亞運意願，黃珊珊指出，將要打造出「關渡亞運主題園區」作為主要場地，結合鄰近的北投士林科學園區，及社子島用地，興建4萬人規模田徑場。北士科運動基地則預定建置國際標準自由車場與足球場等設施，以滿足未來的運動會競賽與培訓需求，並作為各級學校培育青少年選手的訓練基地；社子島公園用地則將作為水域運動中心，同時展現永續與環境社會責任，溶入基地保水以及智慧綠建築的減碳設計，作為未來城市街區規劃新範本。

軸線往南則是「城南羅斯福計畫」，黃珊珊要從中正紀念堂經古亭、公館沿著羅斯福路一段至四段的帶狀區域，希望能打造一個媲美巴黎左岸拉丁區的「台北右岸」人文藝術文化鎮，作為台北文藝復興的起始象徵地。

黃珊珊說，文山區將結合文山森林公園、動物園、貓空，重新打造一個提供適合老少親子全年齡層休憩娛樂、多功能呈現不同風情的「南方公園」，除了將在貓空開發夜間經濟，注入木柵在地的嘻哈饒舌文化，並將研擬開放「夜間動物園」與調整貓空纜車的營運時間，讓南方公園24小時都有不同的樂趣。

另外，重點指標則是「大圓山升級計畫」，黃珊珊表示，要結合花博公園、美術館、圓山遺址、大佳河濱公園及周邊地帶，構建全新的「首都中央公園」，先將花博爭豔館重新整建，打造「台北未來館」，待松山機場遷建後可成為「大松山公園」，以綠能、環保、科技、循環等概念進行統整規劃，成為「永續台北」的下一個重要指標。

▲▼黃珊珊政見發表會「首都進化雙軸線」。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲▼黃珊珊政見發表會「首都進化雙軸線」。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

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