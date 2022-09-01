40歲男吐痰亂抹！北捷開罰金額減半　開放一週內「回士林站領遺失物」

▲男子在捷運站拉口罩吐痰，還將痰吐在扶手桿上，女乘客制止遭攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運士林站往淡水方向一部列車，1日上午8時40分有一名約40歲男性乘客在車廂內吐痰、塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，列車到站後旅客紛紛嚇到下車，造成延誤約1分30秒。台北捷運公司1日中午補充道，原訂處4500元罰鍰，但因該男為身心障礙者，所以金額減半為2250元。

台北捷運公司表示，士林站往淡水方向一部列車於1日上午8時40分，司機員接獲旅客啟動對講機通報，列車停妥士林站後，站長上車確認為一名約40歲男性於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，延誤約1分30秒，行控中心立即通知捷警及轄區員警，並將該名旅客留置，後續交由警方處理，並同步安排下游車站加強清潔消毒。

台北捷運公司指出，該名違法旅客原依《大眾捷運法》第50條第1項第9款，於大眾捷運系統內隨地吐痰且污染環境，處4500元罰鍰，但由於該旅客為身心障礙者，依行政罰法將裁處金額減半，處以2250元罰鍰。

北捷提及，本次事件中其他旅客遺留於列車或車站的物品，將暫時統一保管於士林站，失主可於9月8日前攜帶證件至士林站旅客詢問處認領；9月9日起則請至捷運遺失物中心認領（捷運台北車站旁、中山地下街R1出口附近的地下2樓），服務時間為每週二至週六中午12時至晚上8時，不含國定假日。

北捷呼籲，旅客遇到突發狀況，千萬要保持冷靜不要過度恐慌，如見異常情形，在列車上可透過緊急對講機通知司機員或行控中心，在車站可告知站務人員儘速前往處理，也請旅客共同維護乾淨的乘車環境，整潔的乘車環境除了靠默默努力的清潔人員外，也仰賴所有旅客一起維護，並提醒台北捷運系統禁止飲食區內，切勿飲食、嚼食口香糖或檳榔。