柯志恩大陣仗登記參選！送陳其邁「躲避球」：別再閃躲問題

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（1）日在國民黨議員、支持者們大陣仗的陪同下，正式登記參選。她也特別準備三樣禮物要送給對手現任高雄市長陳其邁，第一樣是麥香，她說，bye bye my friends，祝陳其邁畢業快樂；第二樣是乖乖，送給大綠、小綠，希望他們能乖乖回到選戰主軸；最後一樣則是躲避球，點名陳其邁不要再閃閃躲躲，應該直球對決，不要每次都放給側翼來回答質疑。

▲柯志恩今日在國民黨議員、支持者們大陣仗的陪同下，正式登記參選。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼王金平、葉匡時2人出席，陪同柯志恩登記參選。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今天表示，她從6月29日被黨徵召之後，努力擁抱高雄市民的每一雙手、走遍每一個地方，特別選在9/1來登記，是因為1988年的今天，就是她的結婚紀念日，34年來她擁有一個愛她的先生、家庭，所以希望高雄市民能夠放心託付給她，讓高雄有更美好的未來。

柯志恩說，若有機會當選，她一定會讓教育變得更有競爭力、空氣變得更好，年輕人也不用北漂到台北，在高雄就能找到高薪工作，並強調會秉持過去一貫的信念，高雄市民的福祉絕對是第一重要的事，也一定會帶領所有議員找回4年前的光榮。

▲柯志恩準備三樣禮物送陳其邁，躲避球諷刺他不要再閃閃躲躲。（圖／記者賴文萱攝）

在登記參選之餘，柯志恩也準備三樣禮物要送給對手陳其邁，第一樣禮物就是麥香，她說，bye bye my friends，要祝陳其邁畢業快樂。

第二個禮物則是乖乖，柯志恩說，一般來說，工程師要讓電腦更順，就會放乖乖餅乾在主機，她呼籲，大綠、小綠們請不要把她家人的事全部翻出來，那全部都是無稽之談，請乖乖回到選戰主軸。

▲▼柯志恩登記參選後，隨即展開車隊掃街遊行。（圖／記者賴文萱攝）

最後，她更拿出一顆躲避球諷刺陳其邁，「對柯志恩所提出來的、議員們提出來的質疑，請你不要閃閃躲躲、要直球對決。」柯志恩說，陳其邁應該對她提出的疑問誠實作答，不要每次都放給側翼或其他人來回答，而且還看不懂她們的提議。

在結束完登記之後，柯志恩也搭上吉普車，隨即展開掃街遊行，從鳳山出發，一路回到高雄市黨部，她說，非常感謝各位的力挺，大家願意挺身而出，她就會邁開前進。