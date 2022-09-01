屏東男藏槍被抓辯：壞了不會修　法官打臉「當兵都會教」判他坐牢

▲男子被發現擁槍，竟辯稱壞了不會修，遭法官打臉「當兵都有教」，最終被判處5年10月。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東35歲翁姓男子日前被警方發現，持有一把改造手機、20顆子彈及替換零件，他辯稱是已故朋友寄放的，而且槍壞了他也不會修。對此，高雄高分院二審法官認為，翁男曾服1年陸軍兵役，受過槍枝維修、故障排除訓練，加上同案還查扣維修零件，因此不採信翁男說詞，依違反槍砲法判處翁男5年10個月。

根據判決書指出，屏東警方2020年11月接獲情資，持搜索票前往翁男住處搜尋，結果搜出一把改造手槍、20顆子彈、金屬撞針及撞針彈簧導桿等。槍枝後續被送往刑事局鑑定，發現槍枝的撞針雖然已損壞，使槍枝不具有殺傷力，但在更換同案查扣的撞針、撞針彈簧導桿後，就可以正常擊發。

檢方最後認定翁男持有具殺傷力槍枝，依違反《槍砲彈藥管制條例》將其起訴。翁男出庭辯稱，槍枝子彈是已故朋友寄放的，他拿到時槍枝就已損壞，而他根本就不會修理，認為槍枝不具任何殺傷力。翁男辯護律師也主張，槍枝修復需具備高度專業及特殊工具，甚至得送聯勤兵工廠，才能進行專業維修。

案件經上訴二審，高雄高分院二審合議庭認為，翁男接受已故朋友所託時，便已知道保管物品為槍械，卻沒有丟棄以避免查緝，而是慎重保管，加上朋友連同替換撞針等零件一起託付，顯見槍枝應該有修復可能，翁男不可能不知道，主觀上已具備持有殺傷力槍枝犯意之事實。

合議庭也認為，翁男坦承曾在陸軍服役1年半，顯然受過完整軍事訓練，對於槍枝維修及組裝應該不陌生，加上國內、國外網路上均能查閱相關槍枝之拆解、換裝等簡易操作過程，因此不採信翁男說辭，依違反《槍砲彈藥管制條例》判處翁男5年10個月徒刑，併科罰金8萬元。

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