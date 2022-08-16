獲救台男稱到柬「吃比當兵好」　還能領薪水！PTT神破1盲點

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

9名台人14日從柬埔寨入境曼谷，經確認後發現，有3人是台灣警方列管通報的人口販運被害人，便立即安排9人返台。其中一名男子分享，他到當地沒有遭到不當對待，住的地方類似度假村，伙食「比當兵還好」，每月薪水4萬元，不過還沒領薪就被送回台。說法一出引發討論，不少網友就指出各種疑點，吐槽「4萬我還嫌少咧！」

本站15日報導《台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好》，返台的30歲林姓男子表示，他1個月前到柬埔寨金邊，處理一些文書工作、發布招募訊息，當時談妥月薪4萬元包吃包住，住在像度假村的地方，吃得「比當兵還好」。

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他還表示，本在下個月可以領到柬埔寨工作的薪水，但現在被送回來，只領到一開始給的300美元（約9千元台幣）生活費。不過，林男也坦承，有看見不少人受害，自己也會害怕。另名受害者則說，他到柬埔寨過得還好，不像新聞上說的那樣，就是負責簡單的電腦打字，對於這次到泰國要被轉到緬甸，他們並不知情，公司也沒和他們說。

▲林男說在柬埔寨的伙食，比在台灣當兵時吃得還要好。（示意圖／記者李毓康攝）

說法一出，引發PTT一陣議論，就有許多人看到1關鍵都傻眼，「在台灣努力工作拿不到4萬嗎」、「包吃住才4萬……男的不如簽下去」、「才4萬去那種鳥的地方」、「這薪水是有高到要出國喔」、「這些人是不是在台灣找不到工作？4萬也爽成這樣，跑外賣也可賺到4萬啊」、「外派柬埔寨，台幣4萬塊還覺得多？慘啊」、「居然才4萬／月，就能收買一個人@@。」

因此，有網友便質疑，「該不會是故意放幾個還沒受虐的回來誤導」、「會不會有加害者躲在被害者裡面啊？」另外，鄉民還提出各種疑點，也紛紛吐槽，「如果真這樣，那幹嘛要搭飛機轉移？都被人賣掉了還不知道」、「豬仔要養肥了再送去泰國宰」、「糖果屋，懂嗎」、「又還沒領到錢」、「領到那生活費，樓下一天就花完了」、「劃重點：還沒領到薪水。」