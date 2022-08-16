退伍前「長官6折買到新車」　7位同梯爽跟！律師曝超哭結局

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，而「柬埔寨淘金」慘案更將輿論推向高峰。律師林智群今透露，在他退伍前，就目睹一起詐騙案，當時長官用現金6折買到新車，這讓多位同袍超心動，紛紛向同一位業務買，怎料對方拿到錢後竟人間蒸發了。

林智群在臉書提到，當兵時一堆詐騙案，在他退伍前就發生過，「那時長官買了新車，大家都很恭喜他，他也高興地說，是用低於市價很多的價錢買的，大概6折還是7折。」

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阿兵哥們聽完都很激動，畢竟長官人緣很好，也是個言出必行的人，況且車子都擺在大家眼前了，「這還能假嗎？」而長官則坦言，因為要一次給現金，起初他也是半信半疑，「不過條件實在太好，我還是給錢了，後來真的有拿到車！」

▲林智群分享當兵時，曾目睹的詐騙案。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

林智群回憶道，「一堆人說要買車，甚至要借錢買，再賣出賺差價，長官人很好，就把那個業務介紹給大家，好像有7、8個阿兵哥、軍士官買了，錢也付了，然後，那個業務人就不見了！」

對此，網友們不禁傻眼直呼，「長官是不是被那7、8個人打到掛在牆上了」、「所以代言人很重要（大誤）」、「沒有驗證一下業務的身份？還有他所在的公司？告公司要求連帶賠償啊」、「怎麼會這樣」。

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