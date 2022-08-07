輔導長一句「沒救了！」二兵暴怒衝上去揍人　遭班長壓制在地

▲黃男在成功嶺當兵時，不滿遭輔導長埋怨「沒救了」，氣得衝上去要揍人。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

21歲黃姓男子今年1月在成功嶺當兵，但上莒光課時未遵守規定，被林姓輔導長糾正，雙方爆發爭吵。輔導長眼見講道理無效，轉過頭跟班長抱怨了一句「他沒救了」，不料黃男氣到衝上去揍人，當場被一旁班長率先壓制在地。法院審理後認為，黃男法治觀念淡薄、影響軍隊紀律，依對長官施強暴未遂罪判刑6個月。

今年1月27日，黃男在陸軍104旅服役，下午到連集合場上莒光課，但期間因未遵守規定，被林姓中尉輔導長糾正，當場心生不滿，雙方爆發衝突。輔導長見溝通無效，便請另一名林姓班長將人帶離溝通，順帶埋怨了一句「他沒救了，無法溝通」。

黃男聽完情緒失控，衝上去作勢要毆打輔導長，結果當場被林姓班長壓制在地，才未得逞。檢方偵結後，認定黃男涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪、《陸海空軍刑法》對長官施強暴未遂罪，因想像競合，從重依《陸海空軍刑法》向法院聲請簡易判決處刑。

台中地方法院審理後認為，雖然黃男案發後不到一個月就退伍，但犯案時仍是現役軍人，應適用《陸海空軍刑法》，考量黃男身為軍人本應重法守紀，卻因一時情緒失控，企圖對長官實施強暴犯行，法治觀念淡薄，影響軍隊紀律，惟念犯後坦承犯行，態度尚可，依對長官施強暴未遂罪判刑6個月。

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