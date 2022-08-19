捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

記者邱中岳／台北報導

台北市萬華分局警員在17日下午時分接獲報案，有民眾在捷運站持槍，且還拿著槍枝走在大馬路上，警方在18日凌晨找到涉嫌持槍的男子，發現槍枝原來是男子花200元，在福和橋下的跳蚤市場買來的玩具手槍。男子表示，因為無聊才會把玩具槍拿出來把玩。

警方調查，52歲的劉姓男子，在17日晚上11時許，搭捷運到西門站要下車時，卻在捷運列車行駛到一半拿出手槍把玩，且出捷運站時還拿著手槍過馬路，此舉也引起路人側目，立刻有人報案通知萬華分局西門町派出所，警員立刻展開追查。

▲男子過馬路還拿著玩具槍（紅圈），引起路人側目，警方也接獲報案追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後追到劉姓男子，但男子掏出槍枝卻發現，竟然是玩具槍，男子則坦承，因為本身有蒐集玩具槍枝的嗜好，所以當初是花200元在福和橋下的跳蚤市場購買的，警方當場勘驗認定為玩具槍枝。

▲劉姓嫌犯到案後表示，槍枝是在福和橋下的跳蚤市場花200元購買，並非有殺傷力的槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後也依照《社維法》第65條之三，「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，劉姓男子也可能因此處3日以下拘留或者新台幣1萬8千元以下的罰鍰。