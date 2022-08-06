爽喊「贏錢」遭長輔仔抓包　4阿兵哥寢室賭「妞妞」辯：變魔術啦

▲4名阿兵哥在營區寢室內打「妞妞」賭博，被輔導長抓包還狡辯在「變魔術」，查獲賭資僅251元，法官各罰他們9000元。（圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

陸軍裝甲兵訓練指揮部總隊的郭姓、施姓、張姓、邱姓4名學員，在營區寢室內偷拿撲克牌玩「妞妞」，有人贏錢開心到大喊「我贏了啦」，引來輔導長巡邏並當場抓包聚賭，以及賭資1851元，新竹憲兵隊移送偵辦後，4人還異口同聲狡辯是在「變魔術」，法院不採信，依照違反陸海空軍刑法中賭博罪，將4人都處罰金9000元，皆可緩刑2年，可上訴。

根據檢察官調查，郭、施、張、邱等4人同為陸軍裝甲兵訓練指揮部總隊學員，2021年12月23日晚上10點多，有人提議賭博，就拿出撲克牌玩起「妞妞」，4人玩到忘我，連輔導長到寢室巡查時都不知覺，當場被抓包張正在洗牌、邱則是慌張將零錢從床上抓起來，放在自己坐的板凳上，輔導長發現撲克牌一副、賭資1851元，報請憲兵隊處理。

4人接受調查時都同聲說，當天只是看到床上擺著撲克牌，又剛好在看變魔術的影片，才有人提議拿牌來變看看，又剛好有人在旁邊清點買東西剩下的錢，才會被輔導長誤以為在賭博，其中邱男甚至說，可能是輔導長本來就看他不爽，才藉故誣陷他。

但鄰寢的4名學員可不這麼說，他們作證表示有聽到郭男4人發聲高喊，頻說「我妞妞啦，我贏了啦」、「你要給我多少錢，這局你輸多少錢」、「妞妞，我幾點，一點、兩點」，討論得非常熱烈。

新竹地院審理後，查證賭資1851元內有1600元屬於張男私有錢財，賭資應只有251元，認為4人在營區內賭博，有損國軍形象，本當從重量刑，但念4人起初雖否認犯行，但後來都有轉念坦承，且賭博時間非長、造成損害尚輕，依賭博罪處4人各罰金9000元，如易服勞役以1天折算3000，並准緩刑2年，沒收撲克牌與賭資251元，仍可上訴。