▲台中自行車嘉年華9／10登場，6條特色路線揪親子漫遊。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

旅人常言，走路太慢、開車太快，騎單車最好。台中市觀旅局今天宣布，2022台中自行車嘉年華將於9月10日在后里馬場登場，今年主題為Let’s All Ride，今年活動豐富，包含自行車尋寶、自行車嘉年華、單車小鎮旅行、民歌及YOYO親子表演及運動產業設攤展示，當天還有總價值超過10萬元的摸彩，歡迎民眾相揪來體驗台中自行車之旅。

觀旅局長韓育琪表示，觀旅局嚴選出6條不同特色路線，讓民眾體驗山海屯都各區不同景觀風貌，包含城中城、草湖溪、潭雅神、高美濕地、東后豐及甲安埔自行車路線，每條路線結合周邊景點及特色店家，只要完成指定路線集章及臉書打卡任務後，嘉年華當天憑相關證明可換取抽獎券，就有機會可抽智慧型手機及高階自行車，前800位民眾還可加碼兌換限量活動聯名紀念品。

▲小小滑步車手排成一排幫宣傳自行車嘉年華，相當可愛。（圖／記者游瓊華攝）



今年「自行車騎乘活動」以東勢客家文化園區為起點，終點為后里馬場，邀請大家一同騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，沿途欣賞0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等特色景點。另外，此次活動還特別與旅行業者合作推出了兩天一夜「單車小鎮旅行」套裝旅遊，結合自行車與旅遊行程，推廣自行車觀光，也同時帶動周邊食宿遊購產業的發展。

觀旅局則補充，嘉年華活動當天邀請知名民歌手南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮、YOYO台月亮姊姊、星星哥哥、香蕉哥哥、草莓姊姊、小男孩樂團、鹿喜、咖哩玩劇團、單車競技表演、魔術親子秀等精彩演出。