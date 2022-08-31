廖老大1.4億加盟金主動退！整頓120間「新口味很多人說變好喝」

▲廖老大將整頓目前現有120間茶飲加盟店。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者許權毅／台中報導

「賽車教父」廖老大經營飲料事業，品質好壞引起網路討論，近日廖老大透露原本總計有531位加盟主，退了400多位加盟主總計1億4000多萬。官方表示，400多位都是尚未找到店址，是官方主動退還，為了顧及120間的品質，目前正大力整頓，並且強調網路上的反饋都有聽見，2週前改善煮茶方式等，2.0版本許多人都表示有變好喝。

廖老大近日開直播表示，合約中能退的、不能退的錢全部都讓加盟主退了，當時加盟店最多排到531間，收了1億8千多萬加盟金，現在加盟店剩120間，「差不多退1億4、5千萬出去了，把我嫌到臭屎，我是賺你們多少？沒有我這種肚量的人啦！」並再次強調，「說什麼我收了錢什麼都不管，你有想到我拿1億多出來還你們嗎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

官方今（31）日說明，目前著重在120間的整頓，後續再看看有無開放，並且加入督導制度，讓各間店品質不會落差過大，不合乎SOP就會有懲處，目前約400位加盟主完成退款，仍有1、20位堅持要加盟，仍在溝通討論中。

官方強調，網路上的反饋「飲料水水的、沒味道」，有聽到並且吸收檢討，2週前就已經進行紅茶、綠茶、青茶的煮法、原物料改善，並且把濃度、香氣調整，不會過苦或是過澀。新的2.0版本普遍接受度都很高，有喝過的都覺得比之前的好很多。

官方表示原物料都有統一，合約上載明，加盟主需直接向指定廠商購買，當初就是為了不想由總公司「多賺一手」，讓加盟主以較低的價格購得，減少成本，不過仍有部分加盟主購買品質更差的茶葉，目前以整頓溝通為主，若未改善將祭出懲處。