奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

▲肯亞籍自行車選手康根基28日在美國的比賽中因高速摔車身亡，享年33歲，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

肯亞籍自行車選手康根基（Suleiman Kangangi）28日在美國一場公路越野比賽中遭遇意外身亡，享年33歲。康根基的逝世震驚了整個自行車愛好圈，其隸屬車隊和肯亞總統的妻子都在網上發布聲明為其哀悼。

綜合外媒報導，康根基28日在長達95公里的佛蒙特州越野賽事中，因在碎石路上高速行駛時，不幸遭遇致命的摔車事故而去世。康根基生前效力的阿瑪尼車隊（Amani）隨後發布聲明證實了其死訊，同時也表達了他們的哀悼之情。

聲明指出，「康根基28日在比賽中因高速摔車不幸喪命。他是一位巨人，巨人在倒下後留下了一個巨大的空洞，但他將持續帶領著我們，成為我們替他實現夢想的指路北極星」。

康根基被認為是在肯亞擁有頂尖水準的職業自行車運動員。他自2010年成為自行車選手並開始參賽後，於2016年至2019年間多次取得優良的成績，最高還曾獲得2017年盧旺達巡迴賽的第三名。

肯亞當選總統魯托（William Ruto）的妻子蕾切爾（Rachel），日前也在社交媒體上發表了悼詞，「我衷心向康根基的家人，和整個自行車愛好者的圈子致以誠摯的慰問。我相信，在一瞬間失去一位優秀的運動員、導師和朋友讓人難以接受，我們將永遠懷念康根基，今天肯亞也失去了一位冠軍。安息吧，康根基。」