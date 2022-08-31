資優班老師是狼！　盧秀燕曝台中房思琪案調查進度「快有結果了」

記者游瓊華／台中報導

台中市一名A女日前檢舉，25年前遭國中資優班數學老師時性侵，猶如房思琪翻版，而黃姓老師後來成為也已擔任校長。人本教育基金會不滿市府處理速度牛步，多次召開記者會質疑，台中市新聞局長鄭照新30日深夜一度發文槓上人本，事後刪文道歉，引發民進黨團不滿，要求鄭照新下台。面對風波越演越烈，市長盧秀燕今天透露，案子是25年前的事情，且調查需要時間，但市府多管齊下查辦，「調查進度快要有結果了」!

▲資優班老師是狼！盧秀燕曝台中房思琪案調查進度「快要有結果！」（圖／記者游瓊華攝）



▲國二時曾遭資優班導師性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴，當年狼師寫的情書也曝光。（圖／人本提供）



台中房思琪案至今有3名女學生出面控訴曾遭黃男伸魔爪，整起事件源自A女今年4月向教育局檢舉，指稱在25年前遭黃男權勢性侵，現已擔任校長的黃男，火速在6月提出退休，市府雖擋下退休案，改讓黃男留職停薪，未料黃男竟還出席學校活動、主持畢業典禮，甚至用學校電話騷擾A女家屬及證人。

▲人本基金會日前號召民團上街陳情，要求中市府擴大調查。（圖／資料照片）



人本基金會不滿市府調查進度牛步、態度消極，多次召開記者會抨擊市府，也率民團到市府抗議，要求市府停聘黃姓校長、擴大調查、併案調查等訴求。新聞局長鄭照新30日深夜發文表示，「停聘是半薪、留職停薪是全薪都領不到」，並批評人本「到底站在狼師那邊還是受害者那邊」，事後發現資訊錯誤立即刪文並道歉。

▲不滿台中市新聞局長鄭照新發文散布錯誤訊息，台中市議會民進黨團召開記者會要求局長下台。（圖／記者游瓊華攝）

台中市議會民進黨團不滿鄭照新散布假訊息，今天中午召開記者會要求鄭照新下台。民進黨團總召江肇國表示，受害者主張立刻停職，而教育局卻以留職停薪處理，還派新聞局局長在社群網站上攻擊協助受害者的人本基金會；受害者主張併案審理，教育局卻繼續分案辦理，還派法制局局長操弄法條誤導民眾，在受害者非意願下移送法辦；主張擴大普查，而市府只公布一個誰也不敢撥打的電話，要求「市長負責、局長下台」。