噁男強拉女打手槍「你胸部怎麼那麼大」　她機警留證據怒告

▲台中一名綽號阿道的65歲老翁，先是強襲花花的胸部得逞後，再強迫她打手槍。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台中報導

台中一名綽號阿道的65歲老翁，20年前曾在公園唱歌時認識一名女子花花（化名），2人在20年後重新連絡上，不料阿道竟趁在花花家聊天時，對著花花表示，「你的胸部那麼大」，隨後不顧花花掙扎，強襲花花胸部得逞，更強迫花花幫他打手槍，讓花花氣得怒對阿道提告。台中地院審理後，依強制猥褻罪，判處阿道有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

起訴書指出，65歲的阿道20年前於公園唱歌時結識識女子花花，之後2人未再聯絡；直到去年2人因故再重新連繫上，並進而得知花花有尋找工作等經濟上需求，阿道便趁機藉此前往花花住處拜訪。

阿道前往花花住處拜訪後，先是趁機尾隨花花進入房間，並將房間房門關至最小，僅留一條小小門縫，隨即便對花花伸出魔爪，不顧花花反抗，強襲花花胸部得逞後，再強迫花花幫他打手槍得逞，並對著花花表示，「你胸部那麼大」。

而花花被害後也強裝鎮定，其為保全證據，故作鎮定拿衛生紙擦拭阿道的下體；事後，阿道還不慌不忙的穿好褲子，再使用花花放在房間內的刮鬍刀刮鬍子，隨即慢悠悠地離開。花花見狀則立即拿著證據報警提告。

偵訊時，阿道則坦承全部犯行。台中地院審理後，審酌阿道竟為滿足己身慾念，違反花花的意願對花花猥褻得逞，衡量其事後坦承犯行，並與花花達成調解，依強制猥褻罪，判處阿道有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並須接受2場法治教育課程。