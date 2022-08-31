嘉義縣小葉種紅茶　將打入歐盟與穆斯林市場

▲嘉義縣2022年小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府主辦及梅山鄉農會承辦嘉義縣2022年小葉種紅茶優良茶競賽，今年度邁入第四屆，參加競賽茶葉共計163點（每點12台斤），於8月20日繳茶時即由農糧署南區分署及嘉義縣政府隨機取樣進行農藥殘留檢測，均符合政府衛生機關所訂定標準。

30日由茶業改良場產業服務課長林金池、魚池分場前場長郭寬福擔任評審品評所有茶樣，競賽成績出爐後，由縣長翁章梁、梅山鄉農會總幹事黃書賢宣布得獎名單，本屆特等獎得獎者為梅山鄉陳星伃。

大阿里山為台灣海拔最高的高山茶區，茶樹品種以小葉種的青心烏龍及金萱為主，通常採摘春冬兩季茶菁製作阿里山高山烏龍茶，盛名遠揚。而夏秋兩季茶菁被用來製作阿里山特有的高山紅茶，茶湯滋味卻意外的清甜舒爽、濃郁醇厚且有高山茶特有的茶韻與喉韻，相當具發展潛力。

此外，梅山鄉農會也通過清真認證，滿足穆斯林的飲食需求，讓不少東南亞通路商耳目一新，紅茶在全世界的市場廣大，若培養得宜，未來打入歐盟與穆斯林市場相當可期。

翁章梁表示，2022年小葉種紅茶優良茶競賽成績在今日公布得獎名次，相信得獎者一定非常高興！同時透過比賽，藉由專家講評更具指導意義，得獎茶農間也能彼此交流，希望茶葉能持續精益求精，在台灣、全世界中佔有一席之地！

大阿里山茶區擁有獨特的高山氣候蘊養茶樹生產高品質茶菁，加上製茶技藝超群的製茶師、高標準的評審機制與經驗老道的專業評審，所嚴選出的阿里山高山紅茶實屬佳作，翁章梁大力推薦值得大家來趟高山茶都，遊玩嘉義、品嚐與購買最好的阿里山高山紅茶，滿足身心靈的多重體驗。

2022年小葉種紅茶優良茶競賽得獎名單如下，詳細得獎名單可上梅山鄉農會臉書查詢：

特等獎：陳星伃

頭等獎：王智玄等17名

金質獎：王宏誠等48名

優良獎：葉翠娥等49名

未入圍者點數佔總參賽點數29.5%