「建築界奧斯卡」建築園冶獎揭曉 　嘉義縣勇奪七大獎項

▲▼ 2022建築園冶獎頒獎典禮 嘉義縣奪得七座大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

建築園冶獎素有建築界「奧斯卡獎」美名，長期受公私部門肯定，是城市美學與鄉鎮行銷的重要推手。今年踏入第28屆，頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，全國共13個縣市共襄盛舉，嘉義縣成果斐然，奪得7座獎項。

嘉義縣推動公共景觀美學不遺餘力，今年參賽榮獲7座獎項，包含公共建築景觀類4件、校園建築景觀類2件、社區文化景觀營造類1件，其中6件由嘉義縣政府推動協助；1件由行政院農業委員會水土保持局南投分局辦理。

得獎作品包含：公共建築景觀類之「嘉義縣中埔鄉吳鳳廟文化休憩廣場改善計畫」及「嘉義縣民雄鄉民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」，建物與周邊自然環境和諧共存，提供民眾親近自然之休憩空間；「布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善工程」及「埤前社區生態埤塘及閒置空間綠美化工程」，閒置空間成功活化再生，蛻變為兼具生活機能及人文藝術的宜居環境。

校園建築景觀類的「嘉義縣民雄國民小學附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建工程」與「嘉義縣中埔鄉中山國民小學老舊校舍整建工程」，分齡的空間規劃加上保留現地自然景觀，豐富孩子的感官體驗。社區文化景觀營造類之「月眉社區交趾陶聚落空間營造計畫」，社區居民與團隊激發創意，共同創作展現月眉交趾陶的活力與工藝氣息。

嘉義縣長翁章梁表示，每一件得獎作品都是本縣公部門及社區民眾用心打拼的成果，縣府團隊將持續推動景觀環境營造，規劃讓民眾「看得到、感覺得到、有助提升生活品質」的公共工程，打造富有美感又舒適的農工大縣。

綜合規劃處長黃本富指出，感謝建築園冶獎的肯定，嘉義縣積極推動融入實質環境的公共美學，期盼藉由啟動景觀建築諮詢平台制度、推展地方特色建築，提升整體環境品質，進而帶動地方產業的活化。

未來嘉義縣將持續推動城市改造，透過詳細規劃，結合人本創新設計及地方文化特色，改造與活化現有公共空間，讓嘉義的公共建築與城鄉建設之美融入民眾生活。