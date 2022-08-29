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嘉義縣攜手民間單位淨灘　廢蚵繩循環再利用更環保

▲▼ 嘉義縣政府、企業及在地民眾攜手淨海 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣政府、企業及在地民眾攜手淨海 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣環保局與台化公司28日在東石鄉白水湖壽島舉辦「海好有您-國家海洋日」活動，以全球參與的海洋之舞表演融入海洋廢棄物回收再生精神，透過淨海、撿拾海洋廢棄物和趣味競賽，讓小朋友體驗海洋垃圾對環境的影響；台化公司以100%海廢回收製作的機能衣也在現場亮相，在地藝術家蔡英傑老師以廢棄竹木搭建成白海豚母子(名為「望向海洋」)，以質樸俊逸的作品，呼籲大家守護海洋，一同保育海洋生物。

▲▼ 嘉義縣政府、企業及在地民眾攜手淨海 。（圖／記者翁伊森翻攝）
嘉義縣2022年起推動廢蚵繩回收再利用試辦計畫，與在地廠商將尼龍回收為再生原料技術接軌，成功建構廢蚵繩循環經濟模式，解決過去蚵農苦無去化管道困境，其中台化公司採用的化學聚散法萃取技術，更是世界唯三的解決良方。
另外，環保局與縣政府農業處費時2年時間促成的全國首座合法蚵殼暫存場今年正式啟用，是廢蚵繩清洗及蚵殼轉運處理工作重要的里程碑。


回收商改良前處理技術，有效去除附著藻類，大幅提升廢蚵繩回收良率，暢通回收管道，解決蚵農長期以來的困擾，蚵農也願意將廢蚵繩帶回岸上變賣回收，兼顧環保與收入。

▲▼ 嘉義縣政府、企業及在地民眾攜手淨海 。（圖／記者翁伊森翻攝）


縣長翁章梁、台化公司董事長洪福源、縣議員姜梅紅、東石地區的蚵農和近百對親子28日參加在東石鄉白水湖壽島舉行的「海好有您-國家海洋日」活動，環保局以「青蚵嫂」歌曲搭配蚵婦的歌舞劇演繹從廢棄蚵殼、蚵繩到機能布、機能衣的生產循環再利用過程，洪福源並加碼10萬元認購在地農漁特產。

▲▼ 嘉義縣政府、企業及在地民眾攜手淨海 。（圖／記者翁伊森翻攝）


翁章梁指出，嘉義縣海區養蚵非常興盛，但產生的蚵殼、蚵繩、漁網過去都是亂丟，這些海洋廢棄物衝擊環境，很感謝台化公司全力配合進行回收再利用，產製環保認證的機能衣，證明政府、民間生產者和廢棄物製造端的合作是可行的，也可以創造無限的循環經濟價值。


洪福源表示，「海好有你」，因為沒有你，就沒辦法做好循環經濟，回收需要成本，目前成本都是使用端吸收，但使用端不可能無限的負擔成本，這場活動就是要教育小孩子知道如何保護環境，因為「還好有你，你就是主角」。

政府、企業和蚵農攜手讓廢蚵繩妥善回收處理，透過維護海洋環境的決心，具體呼應臺灣永續發展目標第6項:「確保環境品質及永續管理環境資源」之訴求共創美好的海洋環境。

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