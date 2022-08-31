嘉義社會住宅「福樂安居」動工　630戶只租不售...2027年中完工

▲▼ 嘉義社宅首案在民雄！福樂安居今開工動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣興辦首案社會住宅「福樂安居」，31日由縣長翁章梁、副縣長劉培東、內政部政務次長花敬群、營建署長吳欣修、立委陳明文、吳玉琴等人持金鏟開工動土！本案由國家住宅及都市更新中心與嘉縣府團隊攜手合作，今動土典禮祈求工程順利進行，盼打造品質與效率並重的優質好宅。

福樂安居社宅鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠等，結合休憩、教育及豐富生活適居環境，規劃托嬰、日照中心，提供鄉親居住新選擇，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年中旬完工。

住都中心簡報時表示，福樂安居基地面積9696.05平方公尺，630戶裡分一房型329戶、二房型263戶、三房型38戶，統包工程總經費28億9200萬，並配有339席汽車停車位、679席機車位；智慧建築配置設有停車管理系統、智慧節能系統及中央監控與物業系統等。

翁章梁說，興辦社宅可幫助城市永續經營，是吸引及留下人才的重要關鍵，縣府落實住宅政策、活化公有土地利用，興建社宅之外尚有包租代管、租金補貼等配套政策，提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群租賃舒適合宜空間，保障住的權利。

社宅包租代管透過政府介入讓租賃雙方都安心，房東享租稅優惠及修繕補助等好康，房客享政府補貼租金及補貼公證費用，目前房東、房客媒合成功已達50多戶，相關資訊可洽免費諮詢專線0800-666-444或（05）362-7333。

吳欣修分享，福樂安居對民雄鄰近工業區及未來翁縣長爭取的航太園區來說，都是吸引產業進駐及年輕人才回流的重點！

花敬群說，能到嘉義興建社宅是落實政策的重大里程碑，福樂安居不僅是提供居住地，裡頭相關的設計、規劃都是優質住宅的新典範，感謝嘉縣府團隊在行政過程出很大的力，中央與地方合作絕對是推動社宅關鍵中的關鍵。