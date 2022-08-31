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桃園少婦廁所急產求助119　消防弟兄即刻救護

▲少婦廁所急產求助119消防弟兄即刻救護

▲桃園少婦廁所急產求助119，消防弟兄即刻救護。（圖／三民分隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名孕婦30日於5樓住家、如廁時嬰兒突產出，引發家屬焦急，求助119！桃園市消防局三民分隊獲報火速前往現場，發現產婦正坐於馬桶休息，新生兒由母親抱著，且新生兒臍帶仍與母親相連，救護人員立即給予口鼻分泌物抽吸、並刺激新生兒腳底板，新生兒再次發出響亮的哭聲後，送往醫院救護。

桃園市消防局三民分隊31日表示，30下午大約一點多，該隊接獲急產接生的案件，家屬表示嬰兒已產出，但疑似沒有呼吸的情形，為求慎重派遣了2台救護車、4名救護員，到達孕婦位於5樓住家。

▲少婦廁所急產求助119消防弟兄即刻救護

救護人員迅速評估新生兒及產婦情形，由於剛生產完，產婦正坐於馬桶休息，新生兒由母親抱著，該新生兒臍帶仍與母親相連，救護人員立即給予口鼻分泌物抽吸、並刺激新生兒腳底板，新生兒也再次發出響亮的哭聲，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定後，隨即給予臍帶夾後並將新生兒擦拭乾淨並做好保暖措施，嬰兒活動力較弱一些，而產婦自述產後體力較虛弱沒有力氣抱著嬰兒。

救護人員確認產婦產後出血狀況及量測產婦生命徵象皆穩定，擔心新生兒狀況出現問題，遂決定斷臍後立即將嬰兒送往林口長庚醫院，另一台救護車同仁在現場替產婦測量生命徵象並給予基本照護後，搭乘第二台救護車就醫。

小隊長陳啟敏及隊員陳冠中都曾有出勤急產案件之經驗，當天雖再次遇到急產接生的案件，對產婦的隱私、照顧及新生兒的照護都讓他們繃緊神經，雖然緊張但仍沈穩的分工完成任務；一直到醫院交接，看到產婦及新生兒生命徵象都穩定，才放下心中大石。三民分隊代理分隊長陳盈元表示，急產接生須照顧的對象不只一人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，更加考驗出勤人員的耐心及反應。

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