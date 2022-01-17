桃園消防器材公會捐贈二氧化碳監測儀、電動骨針　提升救護量能

▲桃園消防器材公會捐贈二氧化碳監測儀及電動骨針，提升救護量能。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市消防器材工程商業同業公會暨中華民國全聯會聯合」，由14家消防器材公司及倪文豐先生，17日於消防局共同捐贈3組潮氣末端二氧化碳監測儀及28組電動骨針針具給桃園市政府，以提供OHCA（到院前心肺功能停止）患者在後送醫療的過程中得到更好的緊急救護，由市長鄭文燦受贈。

鄭文燦指出，圖像及數位式的二氧化碳監測儀，提供二氧化碳監測數值，能確保在急救現場或送醫途中等緊急救護時刻，維持高品質CPR強度；而電動骨針針具能及早為患者建立給藥途逕，即時給予腎上腺素的急救藥物，對心臟的灌流及回復自主心跳有直接幫助。

市長提及，桃園市OHCA患者經急救後康復出院人數從升格前的37人提升至去（2021）年110人，顯示本市緊急救護量能大幅提升，市府持續充實救護裝備器材，本市的高級救護技術員（EMT-P）證照比例也不斷提高，目前已提升人數至178人；感謝消防同仁在救災、救護及防疫工作中扮演關鍵角色，全力守護桃園市民的安全與健康。

桃園市消防器材工程商業同業公會理事長李春輝表示，消防同仁的付出有目共睹，感謝所有消防同仁為市民、為國民的付出。希望今日的捐贈能發揮拋磚引玉的效果，讓更多人認同消防工作，共同努力提升消防救護品質。包括市府消防局長謝呂泉、桃園市消防器材工程商業同業公會理事長李春輝、榮譽理事長管正光、簡永琳、蕭鴻裕、常務理事倪文豐、中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會理事長簡崇志等皆一同出席。