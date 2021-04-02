影／桃園消防特搜隊15人整裝待命　隨時可出動救援太魯閣號

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵太魯閣號408車次2日上午行經花蓮縣大清水隧道內發生出軌意外，造成36人死亡等重大意外，為把握黃金72小時救援時間，桃園市長鄭文燦指示消防局提早整備集結以因應支援勤務，消防局特搜大隊將派遣15名搜救人員與各式器材車輛完成整備待命支援，目前等候消防署指派，如確認有需求任務將立即前往。

▲台鐵太魯閣號2日上午在花蓮發生出軌重大意外，造成嚴重傷亡，桃園市消防局特搜大隊出動15名特搜人員整裝待命支援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵太魯閣號2日上午在花蓮發生出軌意外造成嚴重傷亡，桃園市消防局特搜大隊出動15名特搜人員整裝中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，目前支援救災能量共計有搜救人員15名、相關救援車輛6輛，攜帶搜救裝備器材包括破壞器材組、圓盤切割器、穩固器材、頂昇器材、金屬支撐器材等。

▲台鐵太魯閣號2日上午在花蓮發生出軌重大意外，桃園市消防局特搜大隊人員整裝待命支援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，目前仍等待消防署指派人物，如確認有需求特搜大隊搜救小組將立即前往花蓮現場，由特搜大隊副大隊長曾長全負責帶隊趕往協助。

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