桃園樂活重陽季啟動　8局處舉辦籲長者多參加

▲市府副秘書長邱俊銘表示，結合8個局處推出的樂活重陽季，是市長鄭文燦上任以來首創。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「111年桃園樂活重陽季」31日於市府啟動。市府副秘書長邱俊銘表示，結合8個局處推出的樂活重陽季，是市長鄭文燦上任以來首創，今年系列活動從8月起至10月展開，有銀髮族象棋比賽、原住民Semenai林班歌謠戰、長者健行等系列多元活動，要讓桃園的長輩們樂活安好。

▲桃園樂活重陽季啟動。（圖／社會局提供）

市府社會局指出，隨著全台高齡化，桃園老年人口逐年增加，關懷長者是市府重要方向。因此市府推動多項老人社福政策，例如實施老人健保費補助、假牙補助、免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗、三節敬老金及重陽節禮金、創新社區照顧關懷據點五安服務等，提昇長照服務質與量，希望桃園市的長者生活品質能獲得全方位照顧，讓桃園市成為友善長者的城市。

迎接每年重陽節到來，市府今年辦理「111年桃園樂活重陽季」，共有8個局處（社會局、客家事務局、觀光旅遊局、青年事務局、體育局、文化局、原住民族行政局及衛生局）參與，從8月起至10月，規劃了銀髮族象棋比賽、原住民Semenai林班歌謠戰、長者健行活動、長青客語講古比賽、銀髮族繪畫書法展、長青敬老楷模表揚活動及銀髮族遛達動一動、活力迎久久等活動，希望長者踴躍參與。