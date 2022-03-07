飄香！2022桃園咖啡莊園節　兩天累計近萬人次造訪

▲市府副秘長邱俊銘(右)邀民眾來桃園咖啡莊園節品咖啡。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園精品咖啡飄香！「2022桃園咖啡莊園節」兩天累計人次達近萬人次，現場龜山區良美農場咖啡莊園市集人氣強強滾，讓輔導的市府相關單位欣喜。市府副秘書長邱俊銘表示，許多咖啡莊園的業績都比平常場內販售成長3到5成，而業者認為，活動期間業者之間彼此交流，獲取不同的種植技術、後製技巧等寶貴知識，是最大收穫。

邱副秘書長說，2022桃園咖啡莊園節活動是首次舉辦，距活動截止日還有5天，籲請民眾把握。本次活動邀集桃園在地20個咖啡莊園共同展售，很多莊園都是第一次參與展售活動，以往自產自銷或是只有深諳門道的顧客才能買到的咖啡豆，為了本次活動特別將今年度最新鮮的咖啡豆留給活動。

而與商業豆不同的是，民眾習慣喝的咖啡味道，透過一次走訪咖啡莊園節活動，絕對可以顛覆以往對咖啡的想像，咖啡的世界之廣之深，真的只有實際瞭解，才能體會其魅力所在。

由於咖啡的每一環節都會影響咖啡的風味，咖啡莊園節為了讓咖啡業者有更多的經驗交流，配合活動規劃了冠軍級講師及在地咖啡莊園主精闢分享專業咖啡知識，3月10日冠軍咖啡師簡嘉程中午11時及下午1時的咖啡講座，以及3月11日咖啡王子方政倫中午11時及下午1時的講座，目前網路報名雖然已額滿，但仍非常歡迎有興趣的業者來現場碰碰運氣待現場釋出的名額直接報名參加。

另外，邱副秘書長說，市府相關單位輔導農友種植、行銷咖啡豆，才剛開始，種豆、後製到沖泡要學習很久，目前大部分咖啡農很配合去學習。「2022桃園咖啡莊園節」至11日，20攤咖啡莊園免費試喝咖啡，果香濃厚、果酸明顯、厚重深培、入口回甘等不同烘培程度、不同層次的味道，讓喜好咖啡的民眾一次滿足。